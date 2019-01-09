【英超】當幸運球僮盛惠700英鎊　中下游球隊經營不善下策搶錢

幸運球僮，可能是世界上最令球迷羨慕的角色。 在全場目光下被心目中的偶像球星牽着手出場，跟他們對話、互動，如果再幸運一點，遇上細心如雲迪積克，真是如夢幻一般可珍視一生的寶貴回憶。 球僮往日是主隊在當地小朋友中挑選，如今卻成為部分英超球會的新財路──家長需為球僮繳付高達700英鎊。

倫敦是英國生活指數最高的地區，眾多球會之中，車路士和富咸位處西倫敦富豪區域、北倫敦中產區域代表有熱刺和阿仙奴，倫敦東部是生活指數較低地區，韋斯咸是當地有名的工人階級球會，會徽上一雙鐵鎚已說明一切。

理應價格最實惠的球隊，當一晚球僮的代價竟高達700英鎊（約7000港元），現在每場球賽的幸運球僮不止一個，按出場球員一人拖一個出場計算，可能高達22個，即使只有面對Big 6球隊韋斯咸才收這個價錢，小數怕長計，整季下來也不是一筆小數目。他們每場另設一個免費球僮名額。以韋斯咸會員價每張成人門票25至60英鎊比對，當一次球僮的代價實在高昂。

另一工人球會愛華頓，當球僮的最高收費更昂貴，但718英鎊的價格，每季只限兩至三場，而且收益撥捐慈善用途。其餘場數則屬免費。

被偶像球星牽着手出場，跟他們談笑互動，球僮的經歷令球迷羨慕不已。（Getty Images）

Oh come on, this is awful. Dreadful avarice. https://t.co/5BnZl9GXcn — Gary Lineker (@GaryLineker) January 2, 2019 連尼加在Twitter大罵球會藉球僮賺錢，是不可取的貪婪行為。 連尼加在Twitter大罵球會藉球僮賺錢，是不可取的貪婪行為。

連尼加：「驚人的貪婪」

按經濟學的角度來看，供應量少、需求太大，價格高企也是自然的事。然而近日英冠球隊史雲斯因為向每名球僮的家長索取478英鎊，備受抨擊。除上文提及的愛華頓和韋斯咸外，英超球會之中只有李斯特城的收費較他們高。英格蘭名宿連尼加批評：「這真差勁，是驚人的貪婪！」他的母會李斯特城，收費亦高達600英鎊。

當然，「球僮套餐」不止出場那刻，大部分包括全套球衣、比賽門票、照片和球員簽名等。不過般尼茅夫185英鎊的「球僮套餐」，並不包括球賽門票。

早前荷蘭國家隊賽事，一名年幼女球僮冷得打震，細心的雲迪積克立即脫下外套裹着她。（網上圖片）

消費者權益網站Resolver代表Martyn James認為，「部分來自富有家庭的孩子，可以輕易用錢買下球僮位置，那絕對是令人無法接受的。」

「在我的小時候，當球僮是對球會超級忠誠或經過很大努力之後的回報。」James指出：「當球僮要收取任何費用均是難以令人接受的，而那是頗為鮮為人知的事。」

英超「幸運球僮」套餐，邊隊收費最貴？

+ 8 + 7 + 6

已降落英冠的史雲斯因「球僮套餐」較大部分英超球隊更貴，近日備受批評。（Getty Images）

史雲斯的「關公災難」

當James把數據公諸於世，球迷紛紛在討論區表達不滿。

眾怒難犯之下，史雲斯發言人的回應是：「那是真正畢生難忘的經歷」，費用包括參觀四個地點、午餐和半場到球場參加射十二碼比賽，她還稱，「自上季降班後，今年我們已由450英鎊加銷售稅，減價至349或399英鎊加銷售稅，我們亦設有一個免費名額作慈善用途。」

很想要吧？令世人羨慕的球僮

+ 5 + 4 + 3

英超是全球營運最成功的足球聯賽，即使是包尾球隊，電視轉播收入也高達上億英鎊。以上季榜末的西布朗為例，門票收入、電視轉播加上商業贊助，總收入達1.39億英鎊，只要好好量入為出，難以想像球會需要打球僮主意。

看看一眾球僮需收費的球隊，不是中下游便是因興建球場資金緊繃的熱刺。眾隊之中，以韋斯咸最為經典。他們沒有興建新球場，自2016/17球季搬離烏普頓公園後，遷進倫敦奧運主場館London Stadium，每年付出250萬英鎊租金。場館多了2.5萬座位，門票收益幾乎沒有增長，由於球員買賣操作差劣加上償還銀行貸款利息，上季錄得1.83億英鎊收入，仍負債4000萬英鎊，即使已較前年的1億英鎊債務大幅減少。

2018年9月曼城委派兩名特別的球僮──102歲的Vera Cohen（左）和97歲的Olga Halon（右）姊妹。（英超官網）

強隊維持免費傳統

對於利物浦、阿仙奴、車路士、曼聯和曼城等前列球隊，他們有本錢維持球僮免費享受獨特經歷的傳統，其中曼城去年9月在對富咸的賽事，更破天荒由兩名人瑞老太太當球僮──102歲的Vera Cohen和97歲的Olga Halon姊妹。

Vera自1930年代開始入場支持曼城，超過85年來她經常跟妹妹Olga、兒子Danny和女婿Roger一起看比賽，Vera被當天的隊長大衛施華拖着手進場，「我跟大衛施華說，『你是其中一位我最喜愛的球員』，那是真的，然後他給我一個吻。」

「於是我再跟他說：『你今天可否為我射入一球？』他之後果然入球了！」她果然為愛隊帶來幸運，當天曼城3：0輕取對手，第二個入球正是來自大衛施華。

102歲的Vera在兩名曾孫陪同下，被曼城當日隊長大衛施華牽着手進場。（英超官網）

這對姐妹花以外，歷年來球員與球僮之間有不少感人故事，其中迪科爾與已故抗癌小勇士羅華利（Bradley Lowery）的忘年友誼感動不少人，名宿舒利亞、朗尼等子女亦曾在值得紀念的賽事，當上父親的幸運球僮。