【足球】沙拿再壓文尼奧巴美揚蟬聯非洲足球先生　獲杜奧巴IG恭賀

非洲足協周二在塞內加爾舉行年度頒獎典禮，效力利物浦的埃及翼鋒穆罕默德沙拿，擊敗紅軍隊友沙迪奧文尼及阿仙奴的奧巴美揚，連續兩年當選非洲足球先生。

26歲的沙拿領獎時表示：「這個獎項對我很重要，因為我小時候知道有這個獎項後，一直以來都夢想可以獲獎，而我現在已成功兩次。感謝我的家人和隊友，我想將這榮譽獻給我的國家埃及。」

連續第二年當選非洲足球先生的他，暫時忘卻利物浦兩連敗不快，與隊友文尼齊齊在台上捧着獎座開心跳舞。「過來人」、2006及09年非洲足球先生得主杜奧巴，也在個人社交媒體貼文恭賀後輩。

沙拿（右）成為全晚大贏家。（非洲足協Twitter圖片）

曾在車路士度過失意時期的沙拿，2017年夏天回歸英超，加盟利物浦，迅速融入球隊，與法明奴及文尼合組令對手聞風喪膽的三叉戟，他個人更以32個入球榮膺英超神射手。

紅軍季尾歐聯決賽對皇家馬德里，沙拿上半場與沙治奧拉莫斯碰撞後肩部受傷，出戰世界盃決賽周機會一度成疑，幸好最終趕及復出，帶領埃及參賽，但球隊分組賽出局。利物浦目前高踞聯賽榜首，大有機會贏得球會史上首個英超冠軍， 21場入13球的沙拿功不可沒。

沙拿過去一年在利物浦表現出色，順利蟬聯非洲足球先生。（資料圖片）

兩屆非洲足球先生杜奧巴在IG恭賀沙拿。（Instagram截圖）

7英超球員入圍最佳11人

頒獎禮當晚公布了年度最佳11人陣容，除了足球先生三甲的沙拿、文尼與奧巴美揚之外，入圍的英超代表還有拿比基達（利物浦）、馬列斯（曼城）、艾歷拜利（曼聯）與奧里亞（熱刺）。

Salah dancing with his CAF African POTY award. 😂 pic.twitter.com/dazdEL4f1S — . (@VintageSalah) January 8, 2019