【英聯賽盃】熱刺首回合主場力克車路士拔頭籌　哈利卡尼12碼建功

英格蘭聯賽盃準決賽周二（1月8日）上演首回合倫敦打吡，熱刺於溫布萊主場迎戰車路士，憑哈利卡尼上半場博得12碼再親自射入，全場稍處下風仍能夠贏波，並帶着一球優勢準備兩周之後的次回合賽事。

熱刺上周五足總盃大炒燦美爾7：0，今場回師溫布萊出擊，除有迪利阿里、孫興慜續任正選，哈利卡尼、基斯甸艾歷臣、艾達韋列特等主將亦復出，強陣迎戰車路士。

雖然是客場作賽，但車路士較積極進攻，多番製造攻門機會，但真正能夠威脅到門將加沙寧加的埋門欠奉；盛傳獲拜仁慕尼黑招手的18歲小將赫臣奧杜爾，臨完半場前嘗試笠射，亦未能逃過加沙寧加。

哈利卡尼以12碼為熱刺開紀錄。（路透社）

卡尼12碼開紀錄 連續5季入波20+

打破缺口的一方是熱刺：23分鐘，卡尼殺入車路士禁區，被出迎的門將阿列沙巴拿加拉跌；擾攘近兩分鐘後，獲VAR技術協助的球證奧利華判罰12碼，並向阿列沙巴拿加出示黃牌。卡尼親自操刀，為熱刺射成1：0。

今季首次在聯賽盃入波的卡尼，各項賽事累計已攻入20球，個人連績第五個球季單季至少能夠取得20個入球。

阿列沙巴拿加拉跌哈利卡尼，車路士被罰12碼。（路透社）

球證奧利華吹罰12碼，並以黃牌警告車路士門將阿列沙巴拿加。（路透社）

安達斯基斯坦臣近門錯失黃金機會

車路士上半場共錄得9次埋門，但落後熱刺一球。下半場仍由車路士主導，但簡迪遠射省中人改變方向仍被加沙寧加救出，而安達斯基斯坦臣58分鐘尾柱撞射竟完全偏離目標，錯失入球黃金機會。

75分鐘，夏薩特起腳，皮球打中熱刺中堅艾達韋列特手臂，但球證未有示意。

先後有柏度洛迪古斯、基奧特後備落場的車路士，始終無法攻破熱刺大門，最終維持比數完場，熱刺小勝1：0。

夏薩特今仗多番作出個人突破，惜孤掌難鳴。（路透社）

+ 6 + 5 + 4

首回合輸一球的車路士，1月22日將返回史丹福橋出戰，力圖收復失地。另一場4強戲碼為曼城對伯頓，首回合今晚（9日）舉行，曼城先主場。