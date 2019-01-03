【英超】法比加斯盛傳離車路士　下一站與舊隊友再度聯手？

車路士中場法比加斯（Cesc Fabregas）於今輪對修咸頓的英超賽事中，68分鐘後備入替，達成其英超上陣第500場的里程碑。雖然近期不斷有消息傳出他將會在月內離隊，但賽後他仍在個人Instagram帳戶發表文章，表示「今個星期六，繼續史丹福橋見！」

法比加斯於對修咸頓的比賽於第68分鐘上陣，沙利此調動希望加強中場傳送能力，然而未竟全功，全場久攻不下僅能賽和0：0。經過這一次上陣後，法比加斯成為英超歷來第14名球員上陣達500場或以上。

英超直播賽程（按圖放大）

賽後法比加斯向史丹福橋球場觀眾揮手，疑似道別。外國不同媒體均傳出這名西班牙中場在更衣室內已向一眾隊友道別，看來他今個轉會窗轉會他投已勢在必行。而法比加斯亦於個人Instagram帳號中發表感言，表示自己於英超上陣達500場是人生最要的里程碑，他亦約定星期六會再於史丹福橋球場與球迷見面。週六車路士將於主場上演英格蘭足總盃第三圈賽事，迎戰英冠球隊諾定咸森林。

完場後法比加斯與球迷揮手，未知今場會否成為他的英超告別戰？（Getty Images）

由阿仙奴到車路士，現年31歲的法比加斯已於英超上陣第500場。（Getty Images）

法比加斯今季英超僅一次正選，合共上陣176分鐘，反而是歐霸及聯賽盃主力。至於他下一站有傳極大機會為法甲球隊摩納哥。今季由亨利（Thierry Henry）接管後，成績大倒退，現時於法甲聯賽榜僅排第19位。不斷有說亨利已經「聞到魷魚香」，假若法比加斯加盟摩納哥，未知能否幫助這位前阿仙奴隊友脫離降班漩渦？

初出道的法比加斯與亨利是阿仙奴隊友，其後兩人先後加盟巴塞隆拿。（Getty Images）