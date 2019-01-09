【J League】40歲中村俊輔續約磐田山葉　左腳罰球王曾射破雲達沙

日本盛產球壇長青樹，雖然川口能活、楢崎正剛及中澤佑二宣布退役，但另一名達40歲足球生涯高齡的日本名將中村俊輔，與日職球隊磐田山葉續約，將戰至41歲。

日本傳媒今早（1月9日）報道，40歲中場名將中村俊輔與日職球隊磐田山葉續約一年，合約到期後，他將會是41歲。對於職業足球員而言，尤其是非門將位置，40歲已是罕見高齡，但中村上季仍是磐田山葉主力。不過，由於右腳足踝受傷而要接受手術，他上季日職只有16次上陣，沒有入球。

中村俊輔在2000年亞洲盃上身披日本的14號球衣。（Getty Images）

中村曾經外流意甲的里賈納。（Getty Images）

中村俊輔可能是亞洲史上罰球最好的球員，就算放諸世界球壇，其左腳罰球亦堪稱一絕，不比同代的右腳罰球王碧咸遜色。數中村俊輔職業生涯最經典的罰球，肯定是06/07球季歐聯分組賽，他代表些路迪主場對曼聯，在81分鐘離門30碼彎入一記精彩罰球，貼柱入網，門將雲達沙也無計可施，助球隊以1：0勝出打入淘汰賽。

歐聯對曼聯經典罰球片段：

中村俊輔90年代在橫濱水手出道，外流歐洲，效力過里賈納，曾跟中田英壽在意甲上演日本打吡。他之後轉投些路迪，參加歐聯，其後加盟愛斯賓奴，至2010年回流日本投效母會橫濱水手。兩年前，他轉投磐田山葉，效力至今。

中村在日本國家隊服役10年，由2000年踢到2010年。（Getty Images）

另外，中村俊輔亦曾於日本電視節目上表演他的罰球絕技，其中最為人熟悉的是，他用左腳射波，彎過貨車，直入一架行駛中的巴士。還有一次，他又用其罰球，精準地擊中結婚蛋糕頂的裝飾。

中村在電視節目上施展罰球片段：