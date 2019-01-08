【J League】楢崎正剛42歲掛靴　首門將奪聯賽MVP

一不離二，繼中澤佑二後，另一位日本老將楢崎正剛同在今日（1月8日）宣布，在名古屋鯨魚高掛球靴，結束24年的職業球員歲月。

楢崎正剛與川口能活當年是日本隊的兩位頂級門將，多年為日本國家隊把守最後一關。「炎之守護神」川口能活於去年11月初，率先宣布掛靴；兩個月後，與他直接爭奪正選位置的楢崎正剛，以42歲之齡宣告退役，結束24年的球員生涯。

楢崎正剛掛靴的消息由名古屋鯨魚官方網站公布。（Twitter截圖）

楢崎正剛與川口能活一直站穩國家隊的一﹑二號門將位置，二人實力相若，一時瑜亮。不過，楢崎正剛在國家隊較川口能活上陣為少，成為球隊的二號門將。

楢崎正剛曾4度入選日本隊征戰世界盃的大軍名單，但他僅僅於2002年的日韓世界盃中「擔正」，在主場球迷面前一展身手，其餘於98年﹑06年及10年世界盃均擔任川口能活、川島永嗣的副手。

楢崎正剛與川口能活兩位日本傳奇門將，分別在近兩個月先後退役。（Twitter截圖）

在1996年，楢崎正剛首度入選日本大國腳，雖然他在大賽如世界盃及亞洲盃中，較多於後備席居副選，但他多年來亦為日本國家隊上陣77場，在02年日韓世界盃亦兩仗力保不失。另外，楢崎正剛也曾兩度於東亞錦標賽中，與香港隊交手，同樣保住清白之身。

楢崎正剛守護神生涯精彩時刻（按圖重溫）

+ 12 + 11 + 10

楢崎正剛在1995年於橫濱飛翼出道，成為職業球員，但球會在1998年因財政問題而解散，其後與橫濱水手合併。

楢崎正剛在1999年轉投當時稱名古屋八鯨的名古屋鯨魚，便效力廿載，以隊長身份率領球隊外，亦見證球隊多年的起伏。楢崎正剛於2010年在前南斯拉夫國腳史杜高域（Dragan Stojković）帶領下，攀上了職業生涯的高峰，當年除了成為球隊日職捧盃功臣外，他在11場力保不失，以出色的表現成為日職史上首位門將奪走最有價值球員殊榮，亦6度成為聯賽最佳11人。

楢崎正剛在1995年加入橫濱飛翼，開始職業球員生涯，但因球隊財政問題，轉投名古屋鯨魚。（Twitter截圖）

楢崎正剛唯一擔正的世界盃，正是於2002年享「半個主場」之利的日韓世界盃。（Getty Images）

楢崎正剛曾經在2010年為球隊贏得聯賽錦標，並且成首位門將獲得日職最有價值球員殊榮。（Twitter截圖）

楢崎正剛與早前中澤佑二同樣選擇透過球會官方網站，公布退役。楢崎正剛多年於日職上陣631場，場數為日職歷代之冠。但在去季聯賽未有機會上陣，對於在年初公布退役，亦大感抱歉，因為他應該為新球季作準備。

楢崎正剛表示自己24年的職業生涯是一趟「夢幻旅程」，他衷心感謝多年來的球迷愛戴，及先後效力過的兩間球會的幫助，「在新球季開鑼前宣告退役，我先為此致歉。24年的職業生涯中，不論起跌才使這段時光更加精彩及難忘。橫濱飛翼及名古屋鯨魚是兩支我十分喜愛的球隊，我感謝每位曾合作的職球員，他們亦令我的職業生涯更完整。在此特別感謝一眾名古屋球迷，多年來對我的支持。」楢崎正剛希望在退役後，以其他身份為日本足球繼續貢獻。

楢崎正剛在1999年起效力名古屋至今，留效20個球季。（Twitter截圖）

兩名老牌球星在同一天退役，日本網民貼出二人一同代表日本國家隊的相片「致敬」。（twitter截圖）