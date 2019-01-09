【單車亞錦賽】李慧詩首擊伙馬詠茹奪銅　小車神青年追逐賽摘銀

「女車神」李慧詩休戰兩個月後，以亞洲場地單車錦標賽作為2019年首擊，她伙拍馬詠茹出戰女子團體競速賽，力克印尼奪得季軍，突破去年只得第4名的戰績。 同日尚有青年組的趙蕙芸，與許逸雅合奪女子青年組團體追逐賽銀牌。

馬詠茹（左）與李慧詩（右）繼2017年後再奪亞洲場地單車錦標賽女子團體競速賽獎牌，當時二人奪得亞軍，今次則獲銅牌。（資料圖片；李澤彤攝）

亞錦賽今天在印尼開鑼，團體競速賽是李慧詩首個賽項，去年她與李海恩合作，奪得第4；今年改拍雅加達亞運銀牌隊友馬詠茹，兩人於初賽踩出34.396秒，排名第3，只能鬥東道主印尼爭季軍，決賽席位則屬中國及韓國。來到季軍戰，港隊踩出34.505秒，擊敗35.648秒的印尼奪得季軍；中國（鍾天使、郭裕芳）則在決賽力挫韓國奪冠。李慧詩和馬詠茹2017年也曾於亞錦賽合作，奪得當屆的團體競速賽亞軍。

亞洲場地單車錦標賽女子團體競速賽，中、韓、港分列三甲。（香港單車隊提供）

青年組方面，趙蕙芸、李思穎、梁悅及許逸雅先拔頭籌，在女子團體追逐賽踩出4分58.205秒，奪得亞軍，冠軍由哈薩克奪得，時間為4分55.670秒。

一連5天的亞錦賽，明日（1月10日）上演次天賽事，重頭戲是李慧詩與李海恩出戰女子500米計時賽，李慧詩過去已七奪此項目的亞洲冠軍。男子團體追逐賽及男子捕捉賽也是港隊爭牌重點。