【亞洲盃】中國大勝菲律賓提前出線 武磊兩球世界波揚威

亞洲盃進入次輪分組賽階段，首輪僅以2：1險勝吉爾吉斯的中國，今場以3︰0擊敗菲律賓提前出線。中國最後一輪分組賽將要對陣韓國，力爭首名出線資格。

今仗兩軍主帥都是曾在歐洲盛極一時的教頭，現執教中國的納比（Marcello Lippi）與菲律賓主帥艾歷臣（Sven-Göran Eriksson）由意甲、國家隊到中超曾為對手，彼此都非常熟悉大家。賽前納比表示為了在今屆亞洲盃取得好成績，故未有選太多年青球員，他再補充首戰受傷的射手武磊傷勢無大礙。

由意甲鬥到中超，今仗再成對手，納比與艾歷臣賽前先禮後兵。（視覺中國）

今場中國老將鄭智復任正選，上半場戰情一直膠著，兩邊初段都缺乏有威脅埋門，反而是中國門將顏駿凌底線前才大腳解圍，令中國球迷抹一把汗。直至40分鐘，應屆中超神射手武磊接應右路傳中，馬上在禁區「K角位」施射，世界波「收死」菲律賓門將費基斯加特（Michael Falkesgaard），為中國領先1：0。臨完半場前菲律賓曾經有一次追平機會，右翼恩格素（Kevin Ingreso）禁區外施放冷箭，中國門將顏駿凌「飛盡」才僅僅撲出。

打開紀錄後，中國國家隊興奮慶祝。（美聯社）

武磊今場梅開二度，不負中超神射手之名。（美聯社）

「武球王」下半場再度發威，66分鐘接應蒿俊閔死球傳中，武磊球不著地回後「窩利」抽射，應聲破網。今場第2球世界波，令中國領先至2：0。81分鐘後備入替的于大寶第一次觸球便入球，禁區混戰下頭槌頂入。最終中國以3：0大勝菲律賓，賽後兩戰全勝排榜首，下輪（16日）將會對強敵韓國。

第二球窩利抽射，盡顯武磊的射手本色。（視覺中國）

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至於較早前上演的B組賽事，首輪爆冷不敵約旦的澳洲打開勝利之門，以3：0擊敗巴勒斯坦。這支衛冕球隊全場控球率高達68%，最終憑著占美麥卡倫（Jamie Maclaren）、馬比（Awer Mabil）及基安奴（Apostolos Giannou）的入球全取三分。賽後澳洲以3分排在B組次名，由於亞洲盃小組排名會先計算對賽成績，故兩戰全勝的約旦能提早一輪宣佈首名出線。

馬比從遠柱攝入小禁區勁射破網，為澳洲射成2：0。（Getty Images）

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巴勒斯坦0：3澳洲 比賽精華