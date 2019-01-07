【亞洲盃】泰國首仗失利即炒主帥　印度相隔55年後首次報捷

亞洲盃賽事在上周六燃起戰火，印度在A組爆出冷門，以4：1擊敗泰國，取得55年來在亞洲盃的首場勝仗。泰國足總對於戰果相當不滿，並隨即宣布解僱主帥米路雲（Milovan Rajevac），並由助教暫領泰國國家隊繼續出戰亞洲盃。

泰國隊於早前的東南亞錦標賽中，在四強不敵馬來西亞，未能完成三連霸，使不少泰國球迷「大跌眼鏡」。泰國在今屆亞洲盃與東道主阿聯酋﹑印度及巴林同列A組。泰國在首仗迎戰印度，於上半場打成1：1平手，但在下半場三度被印度攻破大門，結果首仗出師不利，以1：4不敵印度。

米路雲在2017年上任執教泰國隊，但因戰績不佳而黯然下台。（Getty Images）

泰國於去年底的東南亞錦標賽中，準決賽不敵馬來西亞，無緣衛冕冠軍。（Getty Images）

65歲的塞爾維亞籍教練米路雲，於2017年接任泰國隊帥印，但他未能領泰國隊衛冕去年底的東南亞錦標賽，並在亞洲盃首仗更不敵印度，成為米路雲「被炒」的導火線。泰國足總終於對米路雲忍無可忍，在今仗大敗於印度後，決定即時解僱米路雲的泰國隊主帥一職。

泰國足總主席Somyot Poompanmoung透過泰國隊官方網站發公開信，表示全國上下亦對亞洲盃有相當高的期望，身為足總主席必須回應問題，並不能坐視不理，亦有感謝他在過去兩年的汗馬功勞，「泰國隊能夠躋身亞洲盃的決賽周，全國上下亦對球隊成績寄予厚望。不過，首仗的戰果使每人亦大失所望，當球隊出現問題時並不能坐視不理，所以我宣布與教頭米路雲終止合約，下仗起由Sirisak Yodyardthai出任暫代領隊，領球隊出戰餘下的賽事。」

米路雲（左）在東南亞錦標賽及亞洲盃首仗的表現未如理想，泰國足總主席Somyot Poompanmoung決定即時解僱。（網上圖片）

另外，印度國家隊繼2011年亞洲盃後，再度打入決賽周，更一洗「不勝之師」之名。印度曾三度殺入亞洲盃決賽周，於1964年曾經奪得亞軍，但當年賽事在以色列舉辦，因政治原因只能4隊球隊參賽，香港亦有參賽，但以第4名完成賽事。

印度其後於1984年及2011年打入亞洲盃決賽周，但皆未能取勝而回。印度終於在55年後，再嘗在亞洲盃贏波滋味。印度暫時以3分高踞A組榜首，握手言和的阿聯酋及巴林緊隨其後，泰國則暫時敬陪末席。