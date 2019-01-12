【單車亞錦賽】「小女車神」李思穎再奪一金　港隊公布世界盃陣容

亞洲場地單車錦標賽今日（12日）進行至第4日，香港隊小將李思穎在女子青年捕捉賽，奪得個人今屆第二面金牌。 香港隊同日公布參戰今個月底世界盃場地單車賽香港站的名單，「牛下女車神」李慧詩、馬詠茹、梁峻榮、張敬樂等亞運獎牌戰將，均會在主場爭牌。

2018/19世界盃場地單車賽香港站將於1月25至27日，在將軍澳香港單車館舉行，作為2020東京奧運積分戰的計分賽事之一，加上再一次在香港主場舉行，正在雅加達參戰亞洲場地單車錦標賽的港隊，將派出強陣出擊。

世界盃場地單車賽香港站，馬詠茹（左）及李慧詩（右）將於短途項目爭取獎牌。（資料圖片）

李慧詩遇三大名將夾擊



短途項目方面，領銜港隊的「牛下女車神」李慧詩與師妹馬詠茹，將參加全部3個短途項目－－團體競速賽、爭先賽及競輪賽，李海恩則出戰爭先賽及競輪賽，李燕燕僅參加團體競速賽。Sarah的幾位老對手，包括立陶宛老將古碧姬蒂、英國車手馬真特及中國名將鍾天使，均會參加全部3項短途賽事，俄羅斯的禾露娃參加兩項個人賽，另一中國車手林俊紅僅參加團體競速，在競輪賽僅列後備；澳洲車手摩頓則未有報名。另外，港隊亦有羅子駿參與男子爭先賽。

張敬樂（左）及梁峻榮（右）去年在亞運會合作贏得男子麥迪遜賽金牌。（資料圖片）

世界盃場地單車賽香港站香港隊參賽名單： ．男子 梁峻榮－全能賽、麥迪遜賽 張敬樂－全能賽、麥迪遜賽、捕捉賽 高肇蔚－麥迪遜賽、捕捉賽 羅子駿－爭先賽、競輪賽（後備） ．女子 李慧詩－爭先賽、競輪賽、團體競速賽 馬詠茹－爭先賽、競輪賽、團體競速賽 李海恩－爭先賽、競輪賽 李燕燕－團體競速賽 楊倩玉－全能賽、麥迪遜賽、捕捉賽 逄瑤－全能賽、麥迪遜賽 梁寶儀－麥迪遜賽、捕捉賽（競輪）

麥迪遜賽成港隊重點爭牌項目



去年的雅加達亞運會中，港隊兩名長途項目好手梁峻榮及張敬樂合作奪得男子麥迪遜賽金牌，兩人今次會再度合作，在同一項目爭取金牌及奧運積分，高肇蔚同樣登上麥迪遜賽的名單；梁、張兩人亦已報名參加男子全能賽，張敬樂同時會與隊友高肇蔚參加捕捉賽。女子方面，楊倩玉及逄瑤會合作參加女子麥迪遜賽，兩人去年曾於亞運獲銀牌，她們亦會參加全能賽；在亞運女子公路計時賽獲銀牌的梁寶儀，亦報名參加麥迪遜賽，同時成為捕捉賽後備。世界盃香港站3日賽事的門票，在城市售票網繼續有售；由即日起至20日，及賽事進行的25至27日期間，市民亦可於將軍澳單車館售票處購票。

楊倩玉（左）及逄瑤（右）去年亞運會，獲得麥迪遜賽銀牌。（資料圖片）

香港小將李思穎繼亞錦賽青年組記分賽後，再於捕捉賽摘金。（香港單車聯會提供）

李思穎亞錦賽奪青年組第二金



續於雅加達上演的亞洲場地單車錦標賽，港隊再傳來喜訊，目前在女子青年捕捉賽世界排名第一的香港小將李思穎，繼早前在青年組記分賽奪金後，今日（12日）再於青年組捕捉賽贏得金牌，奪得個人今屆第二金。李思穎賽後坦言，因捕捉賽為自己強項，賽前為了奪冠而給予自己莫大壓力：「比賽期間，一度因被對手夾擊而變得被動，到最後5圈，才想起教練吩咐自己需找到有利位置，終於放手一搏，才能順利獲金牌。」