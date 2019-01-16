【桌球大師賽】尼爾羅拔臣連贏5局反勝威廉斯　鶴健士挫梅菲入8強

在倫敦舉行的桌球大師賽首圈，昨晚有兩場精彩的比賽，尼爾羅拔臣落後下大反擊，連贏5局淘汰威廉斯。他的8強對手會是鶴健士，後者在昨日另一場以6：2擊敗梅菲；在第3局，鶴健士有球「負碌波」，他計劃打紅波入中袋，雖然打失了，但紅波竟然沿「箍」滾去入底袋。

在當地時間昨日（1月15日）舉行的桌球大師賽首圈，2號種子威廉斯（Mark J Williams）首先登場，面對9號種子尼爾羅拔臣（Neil Robertson），兩人最初各勝一局，之後威廉斯較快找到狀態，連取兩局77：36及68：28，中場休息時領先羅拔臣3：1。

尼爾羅拔臣開局不太順，但勝在後勁凌厲。（視覺中國）

+ 4 + 3 + 2

休息後，羅拔臣愈打愈好，一棒打出59度贏59：57，其後在第6局更打出一棒破百的102度，以102：1追平局數3：3。羅拔臣乘勝追擊，在第7局贏69：1，領先4：3。

第8局相當關鍵，威廉斯站穩陣腳，一棒打出53度，惜有失誤，未能一氣呵成清枱，雙方在粉紅波上爭持。羅拔臣把握到機會，打入粉紅波，贏61：53，領先到5：3。最後，羅拔臣在第9局一棒打出88度贏88：0。他在落後局數1：3之下連贏5局，以6：3反勝威廉斯晉級。

羅拔臣在第8局打入關鍵粉紅波，大局已定：

A bizarre frame goes the way of @nr147...



He's one frame away from the quarter finals! [5-3] #DafabetMasters pic.twitter.com/hORYpoTtQO — World Snooker (@WorldSnooker) 2019年1月15日

威廉斯在第8局曾站穩陣腳，但失了那一局後，他的士氣一洩如注，第9局再輸。（視覺中國）

羅拔臣挫威廉斯比賽片段：

威廉斯8強的對手是鶴健士（Barry Hawkins），後者在同日另一場比賽，以6：2輕取梅菲（Shaun Murphy）。鶴健士開局很順，一口氣連贏5局，領先梅菲5：0，其中在第4局，鶴健士打出一棒破百的124度贏131：0。儘管梅菲及時振作，連贏74：16及82：12追近至2：5，但鶴健士再贏多局71：50，以局數6：2勝出。

鶴健士一口氣連贏5局。（視覺中國）

+ 2

這一場第3局有一球頗為有趣，當時鶴健士領先15：7，他打算將紅波打入中袋，但竟然打失中「箍」。不過，鶴健士有運，紅波沒有反彈出來，而是沿「箍」而去入底袋，現場觀眾報以掌聲。

鶴健士「負碌」打入紅波片段：

HUGE fluke from @TheHawk147! #DafabetMasters pic.twitter.com/bOgGCmUZQb — World Snooker (@WorldSnooker) 2019年1月15日

梅菲雖然一度追近至2：5，但最終都落敗。（視覺中國）

鶴健士挫梅菲比賽片段：