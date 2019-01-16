【英超】利物浦舊將賴恩巴布回歸英超　有信心助富咸護級

英超升班馬富咸昨晚宣布，從土超的比錫達斯簽入32歲荷蘭前鋒賴恩巴布，加強實力，希望護級成功。富咸持續不振，就算去年11月換上雲尼亞里為帥，成績亦未有大改善，現排尾二。

富咸在當地時間昨晚（1月15日）透過官網宣布，從土超的比錫達斯羅致到賴恩巴布（Ryan Babel），簽約至季尾。雖然官方沒有披露轉會費，但有外國傳媒指其身價為180萬鎊（約港1800萬元）。

32歲的賴恩巴布簽約富咸半年。（富咸官方Twitter）

這名32歲的荷蘭國腳將會穿上12號球衣，協助富咸爭取留級。富咸形容賴恩巴布是一名多才多藝的進攻球員，可勝任前場各個位置，並擁有豐富的英格蘭足球經驗，因為他曾效力利物浦3年半，為紅軍各項賽事上陣146場。

對於重返英超，賴恩巴布十分期待，他說：「我（對球會）的第一印象很好，我覺得很興奮。我絕對相信富咸可以護級成功，這是我加盟的其中一個原因，我來到這裏，就是要幫球會達到這個目標。我已經準備就緒，迫不及待上陣。」

賴恩巴布仍然是荷蘭國腳，去年為國出戰歐國聯對德國。（Getty Images）

賴恩巴布前效土超的比鍚達斯。（Getty Images）

富咸副主席東尼簡安（Tony Khan）則說：「無論在球會比賽，還是國際賽，賴恩在進攻上表現都非常優秀，我們十分歡迎他。他能夠加強我們的陣容，努力在下半季餘下9場主場聯賽中搶分，就由接下來周日迎戰熱刺開始。賴恩上季各項比賽入了15球，他得到我們的領隊認可而加盟。雲里亞尼及我都有信心，賴恩回歸英超，對他個人及球隊陣容都是一年好事。」

賴恩巴布離開利物浦後，踢過賀芬咸。（Getty Images）

賴恩巴布在阿積士出道，於2007年轉投利物浦，但發展未如人意，到2011年離隊，之後踢過賀芬咸、艾阿恩、拉科魯尼亞等球會，到兩年前轉到土超的比錫達斯。賴恩巴布由2005年起入選荷蘭大國腳，54次國際賽上陣入8球，他最近的國際賽入球是在去年9月歐洲國家聯賽對法國時取得。

賴恩巴布（左）當年效力利物浦時，時任領隊是賓尼迪斯（右）。（Getty Images）

賴恩巴布當年曾跟什麼英超球星做隊友或對手？（按圖放大）

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