【英超】大衛施華破曼城出場紀錄　三度易帥仍不改主力地位

大衛施華2010年加盟曼城起，球隊三次易帥，但這名中場核心的主力地位，在這9年間並沒有動搖。 周二凌晨（15日）面對狼隊一役，是這名西班牙中場第267次為「藍月」在英超上陣，令他成為球隊聯賽上陣王。施華是役戴起隊長臂章，助球隊以3：0擊敗上半場中段已少踢一人的狼隊，續向榜首的利物浦施壓。

首循環曼城作客以1：1賽和狼隊失分，今仗返回主場出賽，加上為保奪冠希望，「藍月」務必全取3分。肩負前線得分重任的加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），不負眾望地在上半場梅開二度，加上狼隊的後衛韋利保利（Willy Boly）在19分鐘領紅被逐，使曼城今仗踢得輕鬆。客軍的高亞迪（Conor Coady）在下半場尾段「擺烏龍」，結果曼城3球輕取狼隊。

曼城以53分暫列聯賽榜次席，與榜首的利物浦保持4分差距。曼城踏入2019年後火力強勁，至今於各項賽事僅花4場已攻入21球，包括於聯賽以2：1擊敗利物浦，另有兩場盃賽兩度大破低組別球隊。

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曼城前鋒加比爾捷西斯銳不可擋，在上半場便梅開二度。（Getty Images）

大衛施華今仗正選披甲，為他寫下於曼城的新一頁。（Getty Images）

至於大衛施華（David Silva）今仗戴起隊長臂章，正選領軍。他雖在62分鐘由迪布尼入替，但這名33歲的西班牙球員以267場打破球會的英超上陣紀錄，超越祖赫特，成為球隊聯賽上陣王。

施華在2010年由華倫西亞轉投曼城，至今效力9個球季，即使球隊三次易帥亦未有影響他在曼城的地位，不論在文仙尼﹑柏歷堅尼或哥迪奧拿的麾下，他依然是主帥心目中的首選。他在9季間，為曼城於英超貢獻54個入球及77個助攻，除了上陣紀錄，他同時保持球會最多成功傳送（14253次）和創造最多機會（710次）的紀錄。當然，大衛施華亦是球隊三奪聯賽錦標的功臣之一。

大衛施華戰至下半場中段退下火線，由迪布尼入替上陣。（Getty Images）

大衛施華賽後在個人Twitter發帖文，對打破球會紀錄深感榮幸，並希望再接再厲，「我能夠為曼城上陣267場聯賽，成為球會歷史的一部分是我的榮幸，希望在未來日子能與球隊創造更多紀錄」。

大衛施華是曼城三度捧走聯賽冠軍的功臣之一。（Getty Images）

大衛施華在個人Twitter中發文，對成為球會歷史一部分感榮幸。（Twitter截圖）

曼城同在官方網站上，恭賀大衛施華打破球會上陣紀錄。（Twitter截圖）

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