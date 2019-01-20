【西貢行山路線】由鯽魚湖出發上大枕蓋　賞吊鐘花兼遠眺萬宜水庫

過去曾帶大家去十二笏賞吊鐘花，趁還是花期，今日帶大家去「大枕蓋」賞吊鐘花。「大枕蓋」高408米，位於西貢北潭涌萬宜水庫以北，山頂景觀開揚，可遠眺整個萬宜水庫、斬竹灣、滘西洲一帶。而吊鐘花即主要集中在大枕蓋與鹿湖郊遊徑之間，大家可乘坐29R村巴由西灣亭出發，即比較容易行。徒步到鹿湖郊遊徑的中段，有山徑登上大枕蓋。不過現時入口草叢比較茂密隱秘難找，而且29R村巴班次不多，如多人倒不如搭的士吧，隨時更平呢！今次介紹大家由鯽魚湖行上大枕蓋，起碼有往海下的巴士及小巴進入禁區作起步，方便多了。

到了鯽魚湖，對面護土牆旁有一條樓梯，經過一道小閘並登上這條樓梯，左面會見到一條掛滿絲帶的山徑，就是通往大枕蓋的了。山徑在草叢之間，起初不茂密，路徑十分明顯。轉兩個彎後，草叢變得茂密如叢林，要像爆林般穿過去，幸好腳下山徑尚算清晰可見，而且引路絲帶也十分多。

上大枕蓋的山徑有大約一半是這樣的叢林，後段會接回由西貢萬宜路上來寬闊的山徑，十分好行。此處位置也十分開揚，可眺望萬宜水庫全景，西壩、東壩一覽無遺。接下來繼續上大枕蓋山頂，未到山頂之前，右手面會見到一株非常近山徑又生長得很茂盛的吊鐘花，可以近距離一睹吊鐘花的風采。繼續往上行很快便到了山頂，山頂風勢極之猛烈，連站穩也困難。但風景確實是優美的，那180度海景與群山島嶼，可媲美太墩山的風景。

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拍過照後開始下山去，不久轉左便是吊鐘林，吊鐘樹滿佈兩旁的山徑。鮮紅色的吊鐘花份外艷麗，在草叢相比之下十分明顯易找。大部分的吊鐘花都是集中在這個吊鐘林，下山的路段比較少，間中會有一兩棵。落山不久很快便接回鹿湖郊遊徑，跟着路牌往鯽魚湖方向走，此路段開始比較多樓梯，樓梯旁邊也被行出了山徑，非常寬闊。走過了一大段樓梯之後，會看到一群白千層聳立在右邊。

再往下走，會來到一個類似小水壩的位置，轉右往北潭凹方向行，在寬闊的石屎路上左面有一條樓梯，可通往鯽魚湖。往下行，跨過一條潺潺的小溪，便看到往鯽魚湖的路牌，約十分鐘便可落到山腳了。旁邊有巴士站，好彩的有小巴駛過，很快便返回西貢市區了。

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吊鐘花是年花的一種，英語名稱更是 Chinese New Year Flower。吊鐘花原來有一段故。首先要追溯至清代，廣州居民常以吊鐘花作為年花，取其「金鐘一響，黃金萬兩」的吉兆。事實上，吊鐘花真的很美，但為何那麼美香港未曾見過有得售賣呢？原來早於百年前，吊鐘樹被砍伐的情況非常嚴重，港英政府遂於1913年立例禁止管有及販賣吊鐘。此法例其後在1937年納入《林務規例》，以制止非法採摘野生吊鐘。1960年代，市民反倒覺得吊鐘諧音「吊終」不吉利，逐漸以桃花取代作為年花，取其「花開富貴」的吉兆。自此，野生吊鐘才得以在郊野保存。

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