【英超】阿仙奴車路士齊發聲明謝施治　摩連奴：榮幸給他1號球衣

捷克門將施治（Petr Cech）昨日宣布季尾掛靴，他效力的阿仙奴及前球會車路士皆發聲明，感謝其貢獻。前車路士領隊摩連奴表示，很榮幸當初將將1號球衣給予施治，並表示其退役是球壇的損失。

36歲的施治昨日突然在社交網站上宣布季尾退役，他的球會阿仙奴隨後發聲明，支持其決定及祝福他掛靴後的生活。阿仙奴的聲明表示：「施治最近告知我們這個消息時，跟很多球迷一樣，我們感到失落，但完全明白他，並會支持他。無論他退役後決定做什麼，他未來仍會有巨大貢獻。」

「在過去15年，施治一直是一名優秀的英超球員，在場內場外都十分專業。他是阿仙奴、車路士及捷克的形象大使，在全球球迷心目中，他都有個特別的位置。希望你的未來繼續成功，多謝你為球會所做的一切，期待你今季可以幫助球會取得好成績，祝願你有光輝的前程。」

阿仙奴的施治宣布踢完今季便會退役。（Getty Images）

施治由2015年夏天轉投阿仙奴，效力至今有3年半，在16/17球季助兵工廠贏得足總盃。他之前在車路士11個球季，在史丹福橋上意氣風發過，於2004年甫登陸英超即成「鋼門」，但亦曾經頭部嚴重受傷，留有陰影，而在11/12球季，他與杜奧巴、林柏特、泰利等拍檔多年的隊友，合力贏得車路士史上首座歐聯冠軍。因此，他說得上是車路士史上最優秀的門將。

未經歷頭部創傷、未戴頭盔比賽的時候，可說是施治職業生涯表現最好的階段。（Getty Images）

車路士其後亦發聲明：「車路士偉大球星施治今日（昨日）宣布季尾退役，為他精彩的職業生涯閉幕，他為藍戰士贏得每個重要錦標，最為人熟悉的是2012年的歐聯冠軍。施治轉投阿仙奴已經有3年半，他在2004年夏天來到史丹福橋，成為我們的首席門將10年，一直維持極高水平，他不但是我們史上最好的門將，他還是足球歷史上其中一及最偉大的門將。」

「這名6呎5吋高的捷克前隊長，在西倫敦的日子中，贏過4次英超冠軍，在04/05球季，他保持了24場清白之身。施治現在36歲了，他4次為車路士贏得足總盃，3次贏得聯賽盃，1次贏得歐霸盃，還有最有紀念價值的，在2012年贏得歐聯，他救了3次12碼，是我們捧盃的關鍵。」車路士的聲明最後寫到：「好好享受退休生活，多謝你的一切。」

摩連奴（左）表示很榮譽當初給予施治（中）車路士的1號球衣。（Getty Images）

施治在2004年離開法甲的雷恩，來到英超的車路士；當年初踏英超的，還有前車路士領隊摩連奴。對於昔日門生掛靴，摩連奴說：「很榮幸地，我是他職業生涯初期給予他英超1號球衣的領隊。那天之後，他就譜寫出自己的故事，他有數據、表現、不失球場數、錦標，還有他的專業態度。（施治退役）這是足球的重大損失，但歷史不會忘記他的貢獻，恭喜他擁有一個如此美妙的職業生涯。」

杜奧巴（右）得悉施治（左）宣布退役後，在網上祝福對方。（Getty Images）

一班車路士的前隊友紛紛送上祝福，包括當天施治加盟後被搶走正選的古迪仙尼，這名前意大利門將在社交網站上表示：「施治，你應該再踢多幾年才退役，讓我代表車路士元老隊多幾場吧！我很期待再次競爭1號球衣。」

至於與施治一起贏得歐聯的前鋒杜奧巴則留言：「我想用千言萬語去形容你，你擁有好心腸，職業態度非常好，擁有勝利者的心理質素。」前車路士隊長泰利亦在社交網站上留下長文，他寫下一個小故事：「我記得有次訓練，我們踢分隊賽，比賽一直未能開始，因為你想先將窩網中的足球全部搬走。我問你原因，你答我討厭自己的網窩中有足球，這就是最優秀球員的心態。」

施治隊友、前隊友及對手在社交網站上送祝福（按圖放大）：