【亞洲盃】孫興慜慘吃小球僮檸檬　為延續球員生涯孫父下禁婚令

孫興慜「空降」亞洲盃，在C組最後一戰領韓國輕鬆擊敗中國，令他人氣更盛。早前，有韓國電視台採訪了這位熱刺前鋒的爸爸孫雄政，大談培育孫興慜的方針，對於兒子的將來，他有一條鐵律──「退役後再考慮結婚吧！」

孫興慜踢畢熱刺對曼聯一戰後，又趕到阿布扎比為韓國正選上陣鬥中國，這位「萬人迷」受盡球迷愛戴，賽後連新華社等中國媒體都將他譽為「亞洲球王」，未料他賽前卻遇上「食檸檬」的一幕──中韓球員在球員通道內列隊準備出場，並紛紛牽起身旁小球僮的手，唯獨孫興慜向身邊的小球僮伸手時，小女孩卻顯得非常緊張，不願讓孫興慜拖手。

小球僮始終不願靠近孫興慜。（路透社）

慘遭球僮拒絕牽手 「亞洲球王」苦笑進場

這位韓國隊長一而再嘗試，最終也被拒絕，令他只能尷尬地苦笑。結果兩軍出場時，孫興慜獨個步出通道，而本應跟他牽手的小球僮，則牽住另一球僮的手步出草地。

「亞洲球王」慘遭小球僮拒絕牽手的畫面在網上熱傳，儘管中國成為韓國手下敗將，但孫興慜仍大受中國球迷歡迎，有中國球迷在微博上，對於小球僮錯過大好機會表示婉惜：「為什麼拒絕？（孫興慜）來牽我的手吧！」

孫興慜慘遭球僮拒絕牽手連環圖：

孫雄政談如何栽培孫興慜：強調人性與謙遜

孫興慜人氣高漲，韓國傳媒亦趁機採訪了其父孫雄政，大談他的育兒之道，孫雄政稱，要求孫興慜將「人性」放於足球之前：「當興慜還小的時候，我跟他說，若你遇到的情況是你必須射門得分，但你同時看到有人倒地，那你必須立刻將球踢出界外，人性遠比足球重要。我也是這樣對我的學生說的，就算球踢得好，若不懂尊重人就絕對不行。」

他亦十分強調要保持謙遜之心：「在興慜之上，尚有更多天才球員如美斯、C朗拿度，也有更多人在更差的經濟條件下求存，所以無論如何，都要心懷感恩、要當一個謙遜的人，一切都是上帝賜予的機會。」

孫興慜之父孫雄政在韓國春川開設足球學院，他計劃稍後再開設學校，讓學生邊踢波邊讀書，尤其要讀好英文。（Getty Images）

從上一個英超球季到世界盃、亞運會，孫興慜已久未休息，不少球迷都擔心他是否能應付如此繁忙的賽程，孫雄政坦承兒子也感疲累：「不在足球圈內的人可能不知道，當他需要往返英國和韓國的時候，他需要做很多按摩。當他不斷來往倫敦和其他地方，他會有點累，但他真的很熱愛足球，也樂於這麼做，不過，我總覺得一切如履薄冰。」

從孫興慜兒時開始，孫雄政已要求兒子對所有人保持尊重及謙卑。（路透社）

望愛兒盡力延長生涯 不惜下「禁婚令」

孫雄政在球員時代受盡傷患困擾，他坦承自己的球員生涯失敗，「但我卻能以這些經歷，積極地幫助興慜。」

他希望孫興慜能好好照顧自己，盡可能延長職業生涯，其中一條鐵律就是──「退役後，再考慮結婚和其他事吧！」難怪孫興慜早年與女星傳緋聞後，往往再無下文。

孫雄政目前在韓國春川市開設了「孫氏足球學院」，希望為韓國培育出更多如自己兒子般出色的球員，他認為韓國應更徹底地做好青訓工作：「唯一的答案只有青訓，就如我訓練興慜般，我花了14至17年將他培育成職業球員。單是基礎訓練就要花差不多10年，還要訓練力量和射門等等，加起來需要14至17年才能完成。」

如同孫興慜在16歲前，都只能隨父親受訓，不能參加正式比賽般，孫雄政以同一方式訓練學生，「需要在不顯露他們的實力之下作訓練，由基礎開始一直訓練15年，若能這樣做，世界盃16強就不是問題，甚至連8強也有可能。」