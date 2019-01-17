【亞洲盃】孫興慜歸隊效果斐然　納比承認中韓實力有差距

亞洲盃C組的矚目大戰，中國與韓國在最後一輪前，便鎖定出線席位。話雖如此，從熱刺歸隊的孫興慜在今仗仍然正選披甲，結果助球隊兩球淨勝中國隊，3戰全勝小組首名晉級。 中國隊主帥納比在賽後坦言，兩軍的實力有差距，亦預料到在今仗失利，但該名意大利名帥表示，與泰國一仗才是最重要的賽事。

中國及韓國同樣在首兩輪分組賽中取勝，各得6分提早鎖定16強席位，今仗則爭奪首名出線。中國主力箭頭「武球王」武磊因傷缺陣，大大影響中國隊的攻力，中國全場6次攻門僅得1球中目標，未能威脅韓國的後防線。

韓國隊3戰全勝，以C組首名躋身16強。（視覺中國）

+ 6 + 5 + 4

相反，韓國隊靈魂人物孫興慜在戰畢英超歸隊，今仗以隊長身份正選上陣領軍。孫興慜在今仗未有進帳，但他在隊中的效果顯著，除了博得12碼及角球助攻外，亦交出6球關鍵傳送威脅中國的防線，成為球隊贏波的間接功臣。韓國首名晉級後，16強將與A或F組第3名對戰。

孫興慜今仗歸隊復任正選領軍，給予中國防線相當大的威脅。（視覺中國）

孫興慜從熱刺歸隊後，在今仗表現十分活躍，成為球隊贏波功臣。（視覺中國）

中國隊主帥納比在賽後承認兩軍的實力有所差距，加上球隊今仗派出不少副選球員上陣，使今仗戰情更一面倒，「韓國今仗派出孫興慜在內等一眾主力，而我們為了下一圈賽事準備作出輪換，在開賽前亦預計到他們將佔上風。另外，他們今仗踢出十分高水平的足球，加上本身與韓國在不同方面亦有差距，使我們今仗距離更大。」

納比在兩球不敵韓國隊後，承認球隊與韓國的實力有差距。（視覺中國）

不過，納比亦表揚球員在場上的精神面貌，即使有所距離，但依然全力拼搏，「韓國隊是一支強隊，他們有能力擊敗其他對手。即使如此，我們隊中出場的球員，在今仗表現盡力，積極地與韓國隊爭持，所以我十分滿意他們的表現，主力球員上陣或許對戰果有所改變。」

中國隊雖然派出不少副選球員，但每人亦表現十分落力。（視覺中國）

中國隊以3戰2勝1負的戰績，以小組次名出線，16強將與泰國碰頭。納比強調今仗才是至關重要的一仗，希望球員不要因落敗而失去信心，「我們今仗雖然落敗，但我希望球員不要因此而影響信心，畢竟淘汰賽是一場過的賽事，絕不能有任何閃失，在下仗重新出發。我們在今仗作出輪換，給予主力球員可以休息，希望下仗前受傷球員能夠及時復出，以最強陣容出戰。」