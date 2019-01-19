【港超聯】盧均宜再成關鍵「助攻」林嘉緯　東方作客驚險搶1分

港超聯下半季賽事展開，首循環「一哥」富力R&F今日（19日）回歸主場廣州燕子崗體育場，迎戰次席的東方龍獅，上演左右聯賽爭標形勢的「榜首大戰」，成為今周最矚目一役。 結果這場「6分波」未有分出勝負，富力於外援利安高先開紀錄，後衛盧均宜繼首循環被逐後再現失誤下，遭東方中場林嘉緯右腳破門追平。雙方以1：1言和，爭標形勢保持緊湊。 攝影：袁志浩

富力新外援沙治迪布尼因工作證問題，今仗未能趕及上陣，前線繼續由利安高及基奧雲尼率領，中場陳俊樂因累積5張黃牌停賽，球隊改以3中堅陣式應戰，勞列斯、梁諾恆及克羅地亞外援沙沙負責鎮守後防。作客的東方先收起箭頭洛迪古斯與林嘉緯，以麥基及艾華頓兩員快馬進襲，由於去仗左閘黃梓浩被逐，球隊此仗以隊長梁振邦客串左後衛。

盧均宜（右）繼首循環被逐後再成主角，欲心口回傳予守門員卻意外「助攻」前隊友林嘉緯。（袁志浩攝）

盧均宜先護空門後失誤 林嘉緯右腳建功追和富力

榜首的富力上半場初段較為主動，攻勢主要集中於左路，9分鐘林志堅壓過鄭璟昊後於窄角度傳中，入楔的利安高小禁區內撞射，惟未能命中目標。4分鐘後東方後防出現失誤，遭林志堅搶得腳下球，此子即妙傳予基奧雲尼腳單刀，後者左腳狂抽僅柱邊出界。東方上半場的威脅多來自死球，18分鐘左路一次罰球，後上的迪高頭槌改變方向，但亦無法先開紀錄。完半場前雙方先後有林志堅及徐德帥受傷，分別由福保羅和林嘉緯入替，半場打成0：0平手。

東方龍獅隊長梁振邦（右）今仗客串左閘，表現不過不失，獲主教練陳婉婷大讚夠全面。（袁志浩攝）

換邊後雙方加快進攻節奏，52分鐘富力前鋒利安高禁區內一控一扣，騙過對方守將後射近柱破網，助球隊領先1：0。東方即換入洛迪古斯反撲，不過麥基接應直線埋門，又被出迎的周煜辰封走。首循環交手富力因盧均宜侵犯林嘉緯被逐，最終遭東方絕殺，兩人今仗再成關鍵先生，66分鐘東方先有艾華頓快腳挑過周煜辰，遭盧均宜於白界線前護空門；不過6分鐘後盧均宜卻解圍失誤，用心口將皮球控定「助攻」林嘉緯，後者踏前抽入，為東方追平1：1。完場前東方再有洛迪古斯窩利抽射，被周煜辰單手托高，最終雙方各一言和，於積分榜繼續穩守前兩位。

今仗才復出的翼鋒徐德帥，戰至上半場尾段又再受傷，被換出場時以雙手掩面，似乎傷勢並不樂觀。（袁志浩攝）

R&F富力1：1東方，雙方不時埋身肉搏，按圖即看：

林嘉緯：拿走1分至少沒被拉開差距

後備入替的林嘉緯於前隊友盧均宜前射入追平一球，加上以右腳破門亦相當難得，這名東方中場賽後笑言自己帶點運氣，縱使未能達成賽前3分的目標，惟球隊在艱難的作客環境下，對搶得1分已感滿意：「賽前知道作客一定不可以輸，下半場落後一球後，只好放開心態進攻，雖然入球有點偶然，不過這場是榜首大戰的『6分波』，拿走1分亦很重要，至少沒有被拋離，是可以接受的賽果。」

富力R&F前鋒利安高（左）下半場先開紀錄，一控一扣盡顯功價，惟始終未能協助球隊全取3分。（袁志浩攝）

東方開賽擺出較保守的陣式，主教練陳婉婷指希望盡量減低敵軍的高空優勢，並針對對方中堅速度較慢的弱點進攻，「今仗整體聯防做得好，令對手在上半場失去信心，球員90分鐘內都展現出無比的決心。兩循環對富力，我們合共取得4分，對球隊士氣及信心都有正面影響。」談及客串左閘的隊長梁振邦，「牛丸」認為此將十分全面，可勝任數個位置，今仗表現達到要求，她亦透露傷出的徐德帥拉傷小腿，需接受物理治療師診斷後才可確定傷勢。

東方主教練陳婉婷指，希望盡量減低敵軍的高空優勢，並針對對方中堅速度較慢的弱點進攻。（袁志浩攝）

楊正光：爭標形勢依然樂觀

至於在領先下遭追和，富力主帥楊正光賽後認為戰果合理，「我們不是搶得1分，而是失去兩分，球隊進攻不太理想，但防守上亦減少對方埋門機會，滿意球員的積極性。」他對球隊爭標形勢依然樂觀，揚言球隊若發揮不理想，下仗會更專注改善缺點，同時透露除新加盟的前鋒沙治迪布尼外，球隊未有考慮再度增援。