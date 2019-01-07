【港超聯】東方龍獅借用前葡萄牙小國腳　陳婉婷：對理文十分難踢

東方龍獅新中堅今日（7日）正式亮相，24歲的利馬彭利拿（Tiago Lima Pereira）由科瓦彼達迪外借至這支港超「一哥」半季，將穿起55號球衣，主教練陳婉婷期望他可填補荷西安祖因重傷而取消註冊後留下的空缺。

利馬彭利拿身高1米90，轉投東方前效力葡甲球隊科瓦彼達迪，今季在葡甲上陣10次並攻入1球，亦曾在葡萄牙聯賽盃上陣1次，他亦曾在U16至U19階段代表葡萄牙國家隊梯隊。科瓦彼達迪亦即外借中場笠臣予東方的球會，是葡甲云云獲中國資金支持的其中一支球隊，隊中因而擁有不少中國球員。彭利拿今日第二次參與操練，首度參與分隊賽的他與迪高合作鎮守防線，表現平穩。

利馬彭利拿將穿起東方龍獅的55號球衣。（高詩琦攝）

東方主教練陳婉婷認為，利馬彭利拿的能力全面。（高詩琦攝）

陳婉婷：彭利拿防守較荷西安祖硬朗

東方主教練陳婉婷稱，自荷西安祖受傷後，曾先後到西班牙及葡萄牙物色外援，選中利馬彭利拿是因他年輕，尚有進步空間，「我們的防線近期失波較多，他的一對一防守能力及應付高波的能力都不錯，防守上較荷西安祖更硬朗，足夠應付港超聯。」而利馬彭利拿亦成為東方今冬唯一補充的外援，意味井川祐輔繼續留隊。

東方獲借用彭利拿至季尾，「牛丸」表示季尾會再決定是否正式簽入他。不諳英語的彭利拿，受訪時需由基頓協助充當翻譯，他表示來港前不清楚香港足球的情況，曾致電笠臣詢問，「不過來到後感覺天氣很好，隊內氣氛也很融洽。」陳婉婷稱，正為彭利拿辦理註冊手續，應可趕及15日主場對理文的聯賽。

利馬彭利拿不諳英語，暫時要靠其他隊友協助翻譯。（高詩琦攝）

談到下半季，「牛丸」指大部分球隊均增兵，預期競爭仍會相當激烈，談及下仗對手理文，陳婉婷稱：「他們增兵十分積極，相信兩名新援（沙普夫及尼迪利）可對理文帶來衝擊，帶起陣中其他華人球員。我們預期對理文一戰會十分難踢，但相信他們的戰術不會有太大改變。」

利馬彭利拿與笠臣本已相識，來港前也曾徵詢這位東方中場的意見。（高詩琦攝）