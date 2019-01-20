【賽車】米克舒密加簽約法拉利青訓計劃　獲兩次F1試車機會

車神舒密加之子，一步步跟隨父親的賽車之道。 19歲的米克舒密加（Mick Schumacher）今天簽約加入法拉利青年車手計劃，將獲得兩次F1試車機會。

車神舒密加正在病床為生命掙扎，其子則在賽車場打響名堂。19歲的米克去年在F3歐洲錦標賽獨領風騷，以365分成為總冠軍。2019年米克舒密加將轉戰F2賽事，效力與法拉利關係密切的Prema Powerteam。今天他宣布簽約加入法拉利青年車手計劃，追隨父親足印加入法拉利大家庭。

對於賽車手，法拉利的意義總是特別；作為舒密加之子，法拉利更是神聖︰「出生以來，法拉利就在我心佔據重要地位，我的家庭也是這樣想，個人而言獲得這個機會很高興。」在法拉利協助下，米克舒密加距離成為F1車手的夢想又接近了︰「這是正確的一步，我只會受惠。」他將獲兩次F1試車機會。

米克舒密加稱法拉利在他心中地位崇高。（路透社）

米克舒密加的神態與車神相似？（按圖放大）

法拉利青訓車手不只有舒密加之子，Giuliano Alesi、Callum Ilott都會參戰F2，而陸克萊及基奧雲拿斯（Antonio Giovinazzi.）就是成功借助這計劃登上F1的人。法拉利的team principal Mattia Binotto對車神之子評價甚高︰「謙遜及具專業水平，由他出生見證到成長，無疑米克加入法拉利帶來不一樣的意義，當然我們選擇他只因他的才能，他年輕輕輕已出類拔萃。」