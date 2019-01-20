【手球精英賽】石天大勝晉級　隊長何丹儀：我地今年好想贏！

2018/19年度全港學界精英手球比賽今日（20日）於天瑞體育館開始首輪賽事，應屆港九區季軍拔萃女書院贏得驚險，與荔景天主教中學（荔天）戰至完場仍然打成16：16平手，需要以「7公尺」分勝負，最終女拔以4：3險勝，晉身8強。至於另一隊女子手球傳統勁旅石籬天主教中學（石天）則以20：3大勝優才（楊殷有娣）書院（中學部），賽後石天隊長何丹儀高呼：「今年我們要挑戰協恩，贏下精英賽！」

女拔與荔天鬥得燦爛，雙方於比賽中曾9度打成平手，雖然荔天開局一度領先4：0，但上半場尾段卻被女拔連追6分反超前，半場女拔領先8：7。下半場戰情更見激烈，尤其在比賽最後7分，兩隊入球梅花間竹，最終以16：16完場，需要以「7公尺」決勝。

兩隊門將 「7公尺」終極對決

於頭四輪「7公尺」，女拔與荔天分別有一名球員射失，來到關鍵的第5球，女拔黃倚晴先入一球；壓力隨即轉移到荔天身上，門將洪卓翹主理最後一球，門將與門將之間的對決最終由女拔門將黃綽晞撲出「7公尺」而告終，女拔亦取得最終勝利，晉身8強。

荔天門將洪卓翹射失最後一球「7公尺」後，不禁哭成淚人。（徐焌然攝）

手球精英賽女子組圖輯（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

兩名女拔隊長林樂兒及溫柏妍均有擔起射「7公尺」的重任，亦成功中鵠。賽後她們接受訪問時表示今年目標為打入四強，「比賽初段落後較多，但知道還有時間，所以便放鬆心情去打，並相信隊友。今年球隊目標將會是四強，相信接下來8強會是一場硬仗。」溫柏妍更點名稱讚對手門將洪卓翹，形容她今場防守出色。

「7公尺」後險勝的女拔，賽後激動相擁慶祝。（徐焌然攝）

石天大勝壯行色

另外已經連續五年取得精英賽頭四的石天首圈未受到太大考驗，以一場20：3大勝揭開今屆序幕。賽後隊長何丹儀期待能夠勇奪今屆精英賽冠軍，「三年前學校曾經稱霸，但事隔兩年後很想再一次奪冠，而今年最大敵人為協恩（中學）及（順德聯誼總會）梁銶琚中學。」為了備戰精英賽，石天自7月起努力訓練，「一星期我們會訓練四課，兩日在學校訓練，另外兩日教練會帶我們出外練習。現時球隊技術已成熟，但心態上還有待改善，一班隊友很容易會緊張，例如在今年荃離區對荔天決賽中，便因心態問題以三分落敗。」晉級8強後，石天的對手將會是嘉諾撒聖瑪利書院及梁銶琚中學的勝方。

女拔隊長林樂兒（右）主理球隊第三球「7公尺」，抵住壓力射入。（徐焌然攝）

女拔與荔天的首輪賽事，最終要以「7公尺」決勝。（徐焌然攝）