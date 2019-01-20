【澳網】費達拿3小時45分鐘激戰出局　20歲小將施斯柏斯一戰成名

今屆澳網男單首場巔峰對決在16強出現，費達拿面對年僅20歲的希臘球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），雙方合演一場極高水平激戰，最終費達拿以7：6、6：7、5：7、6：7，盤數1：3落敗，未能衛冕。 今場關鍵在於破發分的把握，施斯柏斯曾12度面對費達拿的破發分均全數救回，他形容自己是「世上最開心的男人」。

施斯柏斯一頭長髮，蓄有小鬍子，外型有點像瑞典名將波格（Björn Borg）。他的風格亦被指為發球上網的舊式打法（old school），英國前球手魯錫施基（Greg Rusedski）形容：「他有點像波格，也有梅利的鬥心和費達拿的冷靜」。

他從小視費達拿為偶像，常常看Youtube學習對方的打法，所以他的反手抽擊確實有點費達拿的影子。8歲的時候，他要立定主意如何打反手，「因為爸爸、媽媽和我偶像費達拿也是單手反手，所以我決定用單手」。

精彩的反手超身球，施斯柏斯也有用在費達拿身上。（Getty Images）

強勁的發球是施斯柏斯的另一得分武器。（Getty Images）

首盤他曾用反手超身球來對付費達拿，加上6呎4吋身高開出的強勁發球和多變打法，頭一盤即逼得偶像兩度打至刁時，戰至6平要打決勝局，雙方各不相讓，費達拿把握施斯柏斯一次失誤以13比11拿下首盤。

第二盤費達拿似乎已找到施斯柏斯弱點，多次逼得對方發球局打至刁時，不過施斯柏斯咬緊牙關一一救回，再次要打決勝局。今次施斯柏斯屢次打出漂亮致勝球，細分贏7比3，盤數追平1：1。

打完頭一盤已花去一個小時，施斯柏斯渾身濕透要換衫續戰。（Getty Images）

戰況緊湊，一向冷靜的費達拿，也忍不住激動得握拳大叫。（Getty Images）

戰至第三盤，初段局面仍未有大改變，直至6比5費達拿的發球局，施斯柏斯接連打出精彩致勝球，把握破發機會7比5拿下此盤，盤數反超前2比1。今場比賽雙方均曾多次出現破發分，但直到這次才被施斯柏斯把握到，成為整場比賽的轉捩點。

第四盤兩人再次戰至最後，決勝局「搶7」終極大戰，施斯柏斯7比5再勝一局，盤數3比1擊敗費達拿。37歲的費達拿是賽事3號種子兼衛冕冠軍，施斯柏斯也是14號種子，今次落敗算是爆出小冷門。賽後他對自己有12次破發分均未能把握感到失望，認為自己在決勝盤的把握力不足。

只有20歲的施斯柏斯鬥志和韌力十足，多次面對費達拿的潛在破發分均能力保發球局不失。（Getty Images）

賽後他接受名宿麥根萊訪問，對方指出他在場上充滿自信，問他是否賽前已對勝出賽事充滿信心，施斯柏斯認為踏入球場一刻便要相信自己的能力，表示自己很尊敬費達拿，他是傳奇球手也是很好的球員，但也要認清自己能力。

他形容在澳網能跟偶像費達拿對戰已是夢想成真，能夠擊敗對方更是「不懂得怎去形容」。施斯柏斯的八強對手，將會是在16強擊敗6號種子施歷的西班牙球手艾吉（Roberto Bautista Agut），兩人苦戰5盤才分出勝負。

16強早前另一場賽事，拿度直落3盤輕鬆擊敗貝迪治晉級。女單方面，舒拉寶娃1：2不敵有主場之利的澳洲球手巴迪（Ashleigh Barty），2號種子姬爾芭以0：6、2：6直落兩盤被非種子的美國球手歌蓮絲擊敗 。

年輕就是本錢！施斯柏斯左飛右撲，屢救險球。（Getty Images）

跟偶像費達拿一樣，他也是個開創歷史新一頁的男人。

2016年轉打職業賽，他是希臘歷來第一個ATP世界排名打入前100位的網球手，2018年底斯德哥爾摩公開賽奪冠，成為首位贏得ATP錦標的希臘球手。2018年加拿大公開賽一舉殺入決賽，創下史上最年輕球員在一項賽事擊敗4名排名頭十位球手的紀錄。目前仍只有20歲的他，世界排名15，是ATP頭20位球手中最年輕的。

隨着梅利、費達拿、拿度、祖高域四大天王雄霸網壇的日子已在倒數，新世代眾好手之中誰可成為下一代王子難以預料，打法全面的施斯柏斯絕對是最值得關注的其中一個。

他祖家希臘，人們為足球和籃球瘋狂，3歲起開始打網球的施斯柏斯，自小已立志成為世界頂級球手，打進排名頭十位，令網球在國內得到關注。他的前輩菲臘菲西斯（Mark Philippoussis）有希臘血統，但代表的是澳洲，曾兩度打進大滿貫決賽均未竟全功，施斯柏斯成就有望更進一步。

成功擊敗費達拿，施斯柏斯在今屆澳網能走多遠？（Getty Images）

新天王誕生？費達拿不敵施斯柏斯