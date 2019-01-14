【梅利退役在即】跟祖高域由細打到大　費達拿：對我們打擊很大

費達拿、拿度、祖高域、梅利開創一個網球迷有福的四大天王時代，年紀最大的費天王未言退、近年屢受傷患因擾的拿度繼續戰鬥，31歲的梅利反而第一個宣布退下來。 歲月不等人，加上傷患纏身，即使這也許已是意料中事，費達拿說：「這消息對我們幾個頂尖球手打擊很大」。不過最大感觸的，應該是生日跟梅利只差7天的祖高域。

1987年5月15日梅利（Andy Murray）在蘇格蘭格拉斯哥出生，7日後，另一男孩在當時仍屬南斯拉夫的貝爾格萊德呱呱落地，他正是祖高域（Novak Djokovic）。

年少多好？大把頭髮的梅利，青澀的祖高域。兩人識於微時，可謂打網球「由細打到大」。（網上圖片）

梅利在成人賽戰績和成就不及祖高域，但祖高域說他會永遠記住梅利給他的美好回憶。（網上圖片）

滿頭捲髮的少年

即使家鄉相隔千百里，一顆網球將兩名男孩連繫在一起。早在青年組賽事，兩人在網球訓練營已認識。兩人都是右手握拍、反手雙手握拍，身型也近似。

一次在法國的U12賽事，是他們之間第一次交手，祖高域憶述：「在我們的第一場比賽，Andy摧毀了我」，他笑說，「那時他有很多頭髮，很多捲曲的頭髮，而且頗為蒼白。」不過長大後在成人賽場，卻是另一回事。

2006年馬德里大師賽16強，是兩人在成年組賽事首度交手，當時由祖高域勝出。第一次大滿貫決賽碰頭，祖高域撃敗梅利在2011年網洲網球公開賽勝出，之後一年，梅利在2012年美國網球公開賽殺退祖高域，初嘗大滿貫冠軍滋味。

梅利曾5度打入澳網決賽卻未嘗一勝，其中4次敗在祖高域拍下。對上一次已是2016年。（Getty Images）

你受傷 我也痛楚

之後梅利兩度贏得溫布頓，2013年的決賽對手，也是祖高域。兩人總共對賽36次，祖高域贏25次，梅利只勝出11場。

祖高域14度贏得大滿貫，當中5次決賽手下敗將正是梅利，5次對碰之中4次在澳網，1次在法網。

「我會永遠記住跟他（梅利）在球場內外的美好回憶，我們一起打過很多精彩比賽。」祖高域對梅利的慘況身同感受，「看着他苦苦掙扎，要承受如此巨大痛楚，作為他的長年好友、同僚和競爭對手，我很傷感也感到很痛苦。」

梅利宣布「即將退役宣言」之前一日，正是跟祖高域在打練習賽。相知相識多年，祖高域早知梅利傷勢不輕。（Getty Images）

命運交纏的兩人

在梅利作出「快將退役宣言」前一天，他跟祖高域正在打練習賽，為今屆澳網比賽作最後準備。

即使對方不說，祖高域早已知道梅利的傷患，「對所有人而言那也太明顯了，你甚至不用在球場內，已可察覺他在掙扎、不是如平常般走動。」何況是對梅利瞭如指掌的祖高域？

祖高域自己去年也在手肘手術復出後，有過一段低迷時期，「他的臀部傷患一定較我的嚴重，因為他的傷明顯已經持續多年，即使在手術後，他也未能重返理想水平。」他感慨，「作為運動員，傷患也許是最大障礙和敵人。」

費達拿識英雄重英雄，大讚梅利可為自己的職業生涯感到自豪。（Getty Images）

37歲仍未言退的費達拿指出，「這個消息令我們幾位頂尖球手大受打擊，我希望他有一個打得出色的澳網，之後繼續一直那樣打下去。」

網球四大天王即將「三缺一」，費達拿直言「失望、傷感和有點震驚」，「可是我們將會在某個階段失去某個人，那是肯定的，只不過那是現在發生。」

三次大滿貫錦標以外，梅利也兩度贏得奧運金牌和45次ATP賽事冠軍，2015年帶領英國贏得台維斯盃（Davis Cup）。即使梅利是四大球手中，大滿貫冠軍次數最少一人，費達拿認為，「他希望贏得的，都贏過了。任何人也希望擁有像他一樣的職業生涯。」

他盛讚梅利，「離開即使哀傷，但當他回看自己走過的路時，可以為達成的驕人成就感到非常自豪。」

今屆很可能是梅利最後一次出戰澳網賽場，不知日後會否有奇蹟出現？（Getty Images）

戰至最後一刻 梅利未完全放棄

梅利在今屆澳網首圈出戰西班牙球手艾吉（Roberto Bautista Agut），帶傷在身的他在連步行也不甚順暢的情況下，竟然在落後兩盤的劣勢下追成2：2逼對手打決勝盤，可惜最後一盤氣力不繼惜敗出局。

這場第一圈賽事全場滿座，所有觀眾期待最後一次在澳網賽場一睹這位英國巨星風采。

對與是否退役，這位英國「拼命三郎」在賽後訪問仍未打定輸數，「我真的沒有什麼其他要講了。或許我會再跟你們見面，我將會用盡一切方法去嘗試能否再來一次。要再來這裏，我必須進行一次重大手術，為此我會盡我所有力量去嘗試。多謝。」

梅利澳網最後光芒（按圖放大）