【女足】印度來港集訓約戰港隊　陳詠詩：慢半步差別卻很大

自位於將軍澳的賽馬會香港足球總會足球訓練中心落成後，香港女足終於有固定的練習基地，近期更吸引印度女足來港集訓，與港隊約戰兩場練習賽。港隊雖於昨（21日）晚的首仗比賽中以2：5落敗，惟隊長陳詠詩認為，這次少有與亞洲國家隊友賽的經驗，相信有助港隊向鄰國學習，逐步成長。

香港與印度女足同樣殺入今年4月1日至9日舉行的2020東京奧運外圍賽次圈，雙方為備戰賽事，昨晚於足球訓練中心夜戰，不過今仗並非國際A級友誼賽，賽果不會用以計算世界排名積分。從世界排名來看，位列62的印度女足實力似乎與排名77的香港女足相差無幾，惟開賽後印度隊即加以於前場施壓，大大減低港隊的組織能力，且印度球員於射傳力度上均比港隊優勝，讓港隊陷入劣勢。港隊上半場有中場主力韋婉婷傷出，左閘蘇鎧霖亦因頭部與對手相撞而退下火線，雖憑張煒琪及李穎欣各建一功，但最終在尾段連失兩球下，以2：5落敗。

張煒琪成為港隊今仗於前場的支點，苦戰下終收穫一個入球。（袁志浩攝）

隊長陳詠詩：傳球前要準備得更充足

港隊隊長陳詠詩今仗繼續擔任中後場位置，縱使向隊友張煒琪交出一記助攻，但較多時間忙於擺脫敵軍快速壓逼及糾纏，「對方踢得硬朗，動作又快，不過國際賽大多對手都一樣，可能只是慢半步，準備時間稍有怠慢，皮球便會遭搶走。未來要預備得再充足及快一點，傳球時亦需考慮更多，例如交至隊友左腳或右腳，分別會很大。」

兩軍曾於2017年4月在朝鮮舉行的女子亞洲盃外圍賽中交手，當時港隊以兩球見負，「陳詠」認為港隊這仗在猜傳及進攻上表現尚可，無奈球隊正處於新舊融合階段，仍難以阻止對方具侵略性的反擊，「我們一星期可能在港隊練習1次、隨球會操1次，再加上1場聯賽，訓練量並非很高，但現在有了這個場地（足球訓練中心），可以首次踢些國際性的練習賽，相信印度現在做到的事，在加強訓練下，我們未來亦可以踢得出來。」

港隊主力韋婉婷戰至上半場中段扭傷，只能紮着右腳於場邊為隊友打氣。（袁志浩攝）

至於香港女足主教練列卡度賽後就表示，比賽令球員體驗強隊的實力，明白後防一個失誤便足以輸掉球賽，對準備奧運外圍賽有一定作用。雙方周三（23日）晚會於相同場地再戰，在主力因傷缺陣下，列卡度寄望球隊可盡快改善缺點。

港隊主教練列卡度讚揚球員敢於後場開始組織攻勢，但同時認為後防出現過多失誤，下仗應加以改善。（袁志浩攝）