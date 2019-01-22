【英冠】A高爾投打比郡　與林柏特再度聯袂　望助球隊再戰英超

前車路士名將林柏特帶領的英冠球隊打比郡，在冬季轉會窗中亦有擴軍，與車路士前隊友艾殊利高爾（Ashley Cole）再度合作。該名38歲的前英格蘭國家隊左閘表示，希望協助球隊升班，相隔11年後再戰英超。

年屆38歲的英格蘭左閘艾殊利高爾，曾效力阿仙奴及車路士兩支倫敦球會。近年步入職業生涯尾段，他亦曾戰意甲及美職聯，效力羅馬及洛杉磯銀河。高爾在銀河完成2018年球季後，未有與球隊續約。高爾如今相隔5季重返英格蘭，轉戰英冠的打比郡，與舊隊友林柏特換個身份再度合作。

艾殊利高爾正式加盟打比郡，以38歲之齡接受新挑戰。（Twitter截圖）

林柏特率領打比郡暫列英冠第6位，依然有望爭奪來季的升班席位。（路透社）

艾殊利高爾與林柏特在「藍軍」合作8個球季，直至2014年二人一同離隊。兩人效力車路士期間，曾助球隊贏得2009/10球季的聯賽冠軍及2011/12球季的歐聯冠軍，更4度捧走足總盃殊榮。二人亦是英格蘭國家隊的隊友，曾一同征戰世界盃及歐國盃等大賽。

A高爾﹑林柏特及泰利當年為車路士贏得不少錦標。（路透社）

除了車路士外，A高爾與林柏特亦在英格蘭國家隊一同征戰。（Getty Images）

如今二人以主帥及球員身份，再度在打比郡重逢，希望助該支暫列英冠第6位的球隊，繼2007/08球季後再度征戰英超聯賽。

艾殊利高爾再度返回英格蘭聯賽，他指加盟打比郡並不需要任何考慮，離開美職聯接受新挑戰，為打比郡升班而努力，「我離開英格蘭聯賽一段時間，我感到自己仍然希望為球隊貢獻，所以便重回英格蘭，接受新挑戰，全力為打比郡升上英超而戰。我與林柏特一直保持聯絡，自他上任打比郡後，我亦有留意這支球隊。林柏特曾經在聊談時，邀請我與他一起指導年青球員，所以他正式邀請我時，我不假思索便答應加盟。」

二人在車路士合作後，如今在打比郡換個身份再次聯手。（Getty Images）

A高爾多年來效力球會（按圖放大）

打比郡主帥林柏特對該名前隊友，現時麾下的新球員當然十分了解，指高爾的體能狀態良好，並大讚他是位全情投入的球員。林柏特相信高爾在陣中會發揮作用，助球隊升班，「高爾是個十分專業的球員，他有十足的體能狀態落場作賽，加上他亦相當希望披甲上陣，相信他的經驗在隊中大有幫助。他將會成為球隊中年青球員的榜樣，有助一眾小將成長，或許對高爾的未來發展有幫助。」