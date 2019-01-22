【澳網】拿度5戰不失一盤強勢入四強　下場惡鬥希臘新星施斯柏斯

澳網八強首日賽事，2號種子拿度擊敗美國球手迪亞科再過一關，四強將面對希臘新星施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）。兩人曾在去年加拿大大師賽決賽對壘，有望成為新世代王者的施斯柏斯不知可否復仇成功？ 女單方面姬維杜娃輕勝有主場之利的澳洲球手巴迪，下輪對手是非種子美國球手歌蓮絲。

年僅20的施斯柏斯繼16強擊敗衛冕冠軍費達拿後，延續神奇之旅。這位14號種子球手以7：5、4：6、6：4、7：6（7：2）戰勝以韌力見稱的西班牙球手艾吉（Roberto Bautista Agut）。今仗同樣要鬥四盤，花上3小時15分鐘，較面對費達拿少30分鐘。

他在對費達拿一仗非常集中，12次救回破發分力保不失，今場明顯偶有失神，3度被艾吉「破發」，幸好他的強勁發球和抽擊令他大部分時間佔上風，單是22度開出Ace球已較對手多16次，亦4度打破對方發球局。

澳網八強：希臘新星施斯柏斯首度打入大滿貫四強，他的夢之旅能走多遠？（美聯社）

澳網八強：以韌力見稱的西班牙球手艾吉力戰而敗，同樣是首次打入大滿貫八強的他未能再進一步。（美聯社）

寫下希臘網壇新一頁

施斯柏斯形容「感覺有如置身童話故事」，「我有如活在夢想之中……我有點激動但又不至於太激動，因為我知道自己十分努力才能來到這兒。」

這位網壇超級新星繼續開創希臘網球歷史新一頁，他擊敗6屆冠軍費達拿後，成為首名在大滿貫超越第四圈的希臘球手。以20歲168日之齡闖入大滿貫四強，施斯柏斯是繼2007年祖高域在美網之後，最年輕創下此成就的男單網球手。如果只計澳網，他是自洛迪克在2003年以來，最年輕打入準決賽的男球手。

澳網八強：夢想成真！施斯柏斯許下「今年打入大滿貫四強」的目標後連自己也感到難以置信，想不到2019年第一個大滿貫他已達成一度看似不可能的目標。（美聯社）

定更高目標 誓延續夢之旅

擊敗偶像費達拿令他一戰成名，施斯柏斯清楚知道那並不足夠，「很開心今場也表現理想，這證明（能擊敗費達拿）並非偶然。」

即使準備充分，看來自信十足，這個2016年才轉打職業賽，今屆澳網前最佳成績只是去年打入溫布頓16強的大滿貫「三年生」坦言，至今感覺仍不真實，「當我的團隊問我，今年目標的是什麼，我說要打進大滿貫準決賽。我覺得自己一定是瘋掉了才會這樣答覆，不過那是真實的而且剛剛真的發生了。」

澳網八強：鬥志頑強是施斯柏斯的特點之一，這份打不死精神將成為對戰拿度時的重要武器。（美聯社）

施斯柏斯的三大武器

當大滿貫四強的目標達到之後，會否影響他的爭勝心？「我會繼續集中精神，把目標定得更高。我希望延續這次奇妙旅程。」

施斯柏斯能否走得更遠，下輪即要面對更嚴峻考驗，對手是今屆賽事一直表現清風送爽的2009年冠軍拿度。即使能夠再過一關，潛在決賽對手很可能是在上線以逸待勞的祖高域。到底會是新天王的誕生，還是王者再臨，最後兩輪激戰過後自有分曉。

澳網八強：以施斯柏斯20歲168日之齡闖入大滿貫四強，是繼2007年祖高域在美網之後，最年輕創下此成就的男單網球手。（美聯社）

可是拿度這一關並不易闖過。去年8月施斯柏斯在加拿大大師賽連挫四名世界排名前10位球手晉身決賽，氣勢一時無兩，之後卻被拿度直落兩盤擊敗。

施斯柏斯自言從小主要在希臘泥地場練習，個人喜好草地場作戰，從他的底線抽擊球落重上旋可見一斑。這個特點面對貨真價實的「泥地王」拿度，並無優勢可言。

拿度在八強以6：3、6：4、6：2直落三盤擊敗美國球手迪亞科，今屆5場賽事以未失一盤姿態強勢打入準決賽，這位重拾最佳狀態的天王級球手與施斯柏斯的較量，絕對不能錯過。

澳網八強：2018下半年起備受傷患困擾的拿度，今屆賽事一路順利過關。他會否再一次成為施斯柏斯神奇之旅的終結者？（美聯社）

拿度：「年輕球手似乎不想再等」

八強賽後拿度表示再次晉身澳網四強令他內心很激動，「我整個職業生涯在這項賽事都遇上麻煩，所以能夠再次打入準決賽對我意義重大。」

「經歷一切之後仍能站在這兒，我感到很幸運。能在這樣的水平比賽，是我每天早上睡醒到球場或健身室鍛鍊，務求成為更優秀球員的最大動力。」在梅利和費達拿先後明示暗示自己快將退下來，拿度以幽默的方式，宣告自己會繼續作戰下去，「在早幾圈賽事，我說過要請一班年輕球手多等一會，但他們似乎不想再等下去。在新舊世代交替方面，今年將會是精彩的一年。」

施斯柏斯雖較拿度年輕12載，但他今屆每場賽事平均較拿度花多1個小時或以上，而且拿度本身以體能和韌力見稱，這方面明顯較為蝕底。

澳網八強：拿度面對世界排名39位的美國球手迪亞科，再次贏得輕鬆。（美聯社）

澳網是日女單八強精華