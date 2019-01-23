【賀歲盃】費托夥眾星拍片稱期待來港　門票已售逾萬張

日職球隊鳥栖砂岩、中超的山東魯能及紐西蘭的奧克蘭城，將來港出戰大年初一（2月5日）及初三（2月7日）的「通海金融賀歲盃2019」，陣中西班牙前國腳費蘭度托利斯（Fernando Torres ）是否來港，成為球迷最關心之處。 日前在賀歲盃發布會上，透露費托「99.9999%」來港的賀歲盃策劃及統籌總監羅傑承，今日（23日）再公布一段影片，引證費托、柏利（Graziano Pelle）等球星將來港。

羅傑承今日稱，由於有許多朋友及球迷都十分關心到底費蘭度托利斯等球星會否來港，故特地邀眾參賽球會陣中球星拍攝影片，向球迷大派定心丸。片中可見托利斯面對鏡頭說：「大家好！我是鳥栖砂岩的費蘭度托利斯，很高興來港踢賀歲盃，非常期待與大家見面。」而山東魯能的柏利則表示：「大球場見！」高橋秀人及吉爾（Gil）亦分別表示期待來港，後者更以廣東話說：「恭喜發財！」

費托於片段中證實自己將來港作賽，對一眾香港球迷來說絕對是好消息！（網上截圖）

前意大利國腳柏利亦會跟隨球隊山東魯能來港。（網上截圖）

三支參賽球隊均會於2月3日早上抵港，下午兵分三路訓練，晚上再出席歡迎晚宴；2月4日則會舉行賽前記招。

賀歲盃策劃及統籌總監羅傑承今日進一步透露賀歲盃詳情。（高詩琦攝）

日前在發布會上，羅傑承曾稱希望入座率達八至九成，他透露門票（兩日套票）自1月18日開售6天以來，截至昨天已售出約11000張，480元的劃位門票目前尚餘2000多張，預計會售罄；另外，休息時間的電子音樂表演亦會舉行類似「Dance Cam」的有獎遊戲，獎品包括手機及adidas現金券。

羅傑承預計480元的劃位門票將會售罄。（高詩琦攝）

羅傑承又再強調，購買套票後，可獲得兩日賽事各一張門票，即有兩張票尾，每張票尾可在RedMR或adidas作100元現金券使用，每消費滿400元便可使用1張，adidas的消費上限為2000元（即每次最多使用5張現金券），RedMR則不設上限。

▲賽會提供費蘭度托利斯等球星的錄影片段，向球迷預計大年初一大球場見。

「通海金融賀歲盃2019」賽事資料：

參賽球隊：香港賀歲盃選手隊、鳥栖砂岩（日職）、山東魯能（中超）、奧克蘭城（紐西蘭）

地點：香港大球場

2月5日（大年初一）16︰00 山東魯能vs奧克蘭城、18︰15 香港賀歲盃選手隊vs鳥栖砂岩

2月7日（大年初三）16︰00 季軍戰、18︰15 冠軍戰

票價（兩日四場套票）：480元（劃位）、280元、180元（特惠票）

1月18日起於Cityline及購票通售票處（通利琴行及麥花臣場館）發售

賽事總獎金：8萬美元（冠軍5萬、亞軍2萬、季軍8000、殿軍2000）