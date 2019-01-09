【賀歲盃】港聯初一初三鬥列強　足總下周公布賽事詳情

省港盃次回合即將舉行，足總副主席貝鈞奇今日（9日）以公民體育會名義招待廣東代表團午宴。席上貝鈞奇確定部分2019豬年賀歲盃詳情，亦透露足總行政總裁及港足主帥職位，短時間內或會繼續懸空。

距離農曆新年不足1個月，足總仍未公布2019豬年賀歲盃詳情，惟山東魯能、鳥棲砂岩及曾經出戰世冠盃的奧克蘭城，已事先於球會官方網站公布參賽消息，貝鈞奇透露足總將於下周四（17日）舉行賀歲盃記者招待會，初步已確定先於大年初一（2月5日）進行初賽，而決賽就於大年初三（2月7日）舉行，地點為香港大球場，他解釋因今年大年初四未有被列入公眾假期，因而選擇提早一日上演決賽。至於參賽球隊方面，貝鈞奇笑言陣容「相信大家已經知道」，並稱若香港派出港聯作代表，外援球員有望增加球賽的對抗及可觀性，希望更多球迷入場支持。

奧克蘭城重臨獻技 夥魯能鳥棲初一至初三會師香港

鳥棲砂岩戰賀歲盃 費托有望來港？

球迷若想知道效力日職球隊鳥棲砂岩的西班牙球星費蘭度托利斯會否來港獻技，最快或可於下周四（17日）有答案。（視覺中國）

或待2020年重新招聘CEO 貝鈞奇：短任期難吸引人才

港府自2015年起撥款足總推行「五年計劃」，不過足總前行政總裁薛基輔早於去年9月約滿離任，職位懸空至今3個多月，貝鈞奇稱或需待現今協議於2020年到期時再作招聘：「我個人意見認為，目前餘下僅約1年合約，未必吸引到合適人才，2020年政府會與足總再訂下新協議，屆時重新整理招聘程序較為合理。」至於因加利韋特離任而空缺的港足帥位，貝鈞奇指足總已展開公開招聘，不過遴選委員會仍於準備過程中，未來會逐步進行招聘程序。

足總前行政總裁薛基輔早於去年9月尾約滿離任，職位或會懸空至2020年。（資料圖片）

另外，有消息指行政會議已正式通過《國歌法條例草案》，料本月內提交至立法會進行首讀，對於未來香港隊的比賽，貝鈞奇指希望球迷噓國歌的情況不再發生：「我相信這只是小部份球迷的行動，但對球市、香港的國際形象都有絕非好事，大家應懂得尊重，正視這牽涉國民教育的問題。」