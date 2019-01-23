【英超轉會】英媒爆賓尼迪斯向紐卡素要求簽人　若不增兵季尾必走

英超競爭激烈，紐卡素多得孤寒班主艾殊利，領隊賓尼迪斯「限米煮限飯」亦到了極限，眼見球隊仍在下游徘徊，希望球會出手增兵，可惜卻未得實際行動支持。 忍無可忍之下，今夏完約的賓帥唯有出招，告訴球會冬天轉會窗再不買人，夏天他必定離隊。

《每日郵報》指，賓尼迪斯早在12月，就已經列好一份轉會目標名單，而且詳細列明了各位置上目標的價碼，但紐卡素至今仍未為賓帥帶來任何新兵。

雖然58歲的賓尼迪斯今個月對轉會事宜一直三緘其口，但消息指他已忍夠艾殊利，告知會方若今個轉會窗不為他帶來兩名球員，季尾完約一定會走。

英國傳媒指賓尼迪斯對球會沒有行動支持感到沮喪。（Getty Images）

艾殊利孤寒成性，令賓帥「限米煮限飯」。（Getty Images）

據了解，賓帥本身屬意留在紐卡素，但現時主要倚靠的，仍是2017年升上英超的班底，一直未有太多資金擴軍，要留在「軍事競賽」激烈的英超只會愈來愈難。可惜與球會爭持了一整年，賓帥的訴求仍是不獲接納。

紐卡素仍在下游掙扎。（Getty Images）

球迷討厭艾殊利至極，球場不時出現「Ashley Out」的橫額或海報。（Getty Images）

月尾收5500萬轉播費

紐卡素希望簽入阿特蘭大中場米基爾阿米朗，該支MLS球隊索價3000萬鎊，但喜鵲只能付出1600萬鎊，遠不如美職季後賽冠軍的要求，紐卡素唯有希望可以在借人方面着手。

喜鵲絕非無資金可動用，去年夏天賣人收入3900萬鎊，今個月尾又會收到5500萬鎊的電視轉播費。根據《transfermarkt》，紐卡素用了約3100萬簽入7人，荷西朗頓為借用，費用約200萬鎊、奇誠庸為免費轉會，其中先借後買的米基爾馬連奴在夏天就以1200萬鎊賣到皇家蘇斯達。

紐卡素2018年夏天引援名單

+ 3 + 2

不過，球隊現時仍只排第17位，賓帥認為有繼續增兵的必要，但似乎收入都不會用作轉會之用。球會在轉會缺乏行動，皆因艾殊利只當球會是搖錢樹。另一方面，艾殊利繼續擴充其商業王國，動用9000萬鎊購入百貨公司，令球迷極之憤怒，紛紛質問紐卡素賺到的錢「都去哪兒了」。

雖然紐卡素一再向賓帥保證，只要是合適球員，就算要打破2005年奧雲以1650萬鎊的轉會費紀錄，亦會出錢買人。不過現時紐卡素開出的似是「空頭支票」，可否繼續留在英超就要看賓尼迪斯的功力。