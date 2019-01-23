【英超】卡迪夫城新兵E沙拿失蹤逾一日　警方指生還機會渺茫

英超卡迪夫城前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）所乘搭的小型飛機仍然失蹤。英國警方在當地時間昨晚暫停搜救，預計今早恢復，但警方表示乘客及機員生還希望渺茫。

原效法甲球會南特的28歲阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿，在今月轉投英超卡迪夫城，他與南特舊隊友道別後，前晚（1月21日）乘搭小型飛機去卡迪夫。不過，他乘搭的小型飛機在英倫海峽失蹤，據報機上有兩人。

伊美利安奴沙拿前效法甲南特，日前加盟卡迪夫城。（路透社）

海水溫度低 生還機會渺茫

英國救援當局昨日（1月22日）派出飛機、直升機及救生艇等，從海空兩路搜索面積近3000平方公里的水域，但發現不到任何飛機或者飛機殘骸。經過15小時的搜索後，根西島警方在社交網站上表示，仍未找到任何小型飛機的蹤跡，並指機上乘客及機員生還希望渺茫，「如果他們降落在水上，很不幸地，生存的機會很渺茫」。警方隨後宣布，搜救在日落結束，預計在當地時間今日早上恢復搜救行動。

此外，海峽群島空中搜救隊的主管John Fitzgerald也表示，能找到生還者的機會不大。他說：「我認為海水水溫及海面情況，令到尋到生還者的機會隨時間不斷下降。水溫非常寒冷，會令人極快失溫。」

有卡城球迷在球場外放下鮮花，祈求伊美利安奴沙拿平安。（路透社）

卡城取消昨日早上操練

卡迪夫城行政總裁Ken Choo昨日發表聲明：「聽到飛機失蹤的消息，我們感到非常震驚，我們本來預計伊美利安奴昨晚（前晚）抵達卡迪夫，今日（昨日）會是他第一天報到。我們的班主陳志遠及主席Mehmet Dalman對此事憂心忡忡。我們第一個決定是，取消了早上的操練。」卡城祈求事態會有正面發展；有卡城球迷在球場外放下鮮花，為沙拿祈禱。

大批南特球迷昨晚帶同黃色的鬱金香，在市內廣場集會。（美聯社）

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伊美利安奴沙拿的前球會南特昨日亦發聲明，表示整間球會及管理層仍然保持希望，祈求沙拿及機上的所有人平安。南特呼籲球迷在昨晚到市內皇家廣場集會，為沙拿祈禱；有大批球迷帶同黃色的鬱金香到場。

伊美利安奴沙拿的父親接受阿根廷電視台訪問時表示，他從朋友口中得悉這個消息，他說：「我不清楚一切，我仍然未能相信，我非常絕望，希望一切向好的方面發展。」