【法甲】亨利黯然結束摩納哥主帥生涯　聯賽主場不勝留尷尬紀錄

聯賽主場不勝，歐聯及法國足總盃出局，這個是亨利在摩納哥短短3個月留下的尷尬戰績。 法甲球會摩納哥決定與亨利終止合作關係，該名法國傳奇前鋒首度「擔正」任主帥，卻在僅3個月便黯然下台。

亨利（Thierry Henry）在去年10月接過摩納哥的帥印，取代當時的原教練查甸（Leonardo Jardim），初試啼聲擔任球隊主帥，與摩納哥簽約至2021年。摩納哥在今季的戰績慘不忍睹，亨利重返母會接任時列已法甲「尾三」位置，惟之後球隊的戰績並未有顯著改善。

摩納哥在去年10月委任亨利為主帥，可惜20場後便解僱亨利。（資料圖片／視覺中國）

亨利在摩納哥的主帥路途困難重重，該名法國名宿在各大賽事經歷6場不勝，才取得首場勝仗，表現未如理想。亨利率領摩納哥出戰12輪法甲聯賽，僅錄得2勝3和7負，更尷尬的是未曾在主場響勝鼓。摩納哥現時在21輪聯賽後僅得15分，比榜尾的甘岡多1分，暫列第19位。

亨利執教摩納哥的成績未如理想，聯賽更在主場未嘗一勝。（路透社）

亨利為改善戰績，在冬季轉會窗引入前隊友法比加斯，加強球隊實力，豈料二人的合作關係在兩周後便劃上句號。摩納哥於當地時間周四（24日）晚上在官方網站公布，暫停亨利的主帥職務，亨利首次擔任主帥的生涯黯然結束。

摩納哥在球會網站宣布，與亨利結束合作關係。（網上截圖）

亨利首度擔任主帥，在各大賽事留下5勝4和11負的成績。法國傳媒《L’EQUIPE》盛傳前主帥查甸與球會高層在周四共晉晚餐，並達成協議，簽約兩年半，事隔3個月後再度執掌摩納哥；助教佩斯（Franck Passi）將成暫代主帥。摩納哥下仗聯賽將與同列下游的迪安（Dijon）碰頭，必定是摩納哥搶分的好機會。

亨利在短短3個月後，結束在摩納哥的主帥生涯。（路透社）