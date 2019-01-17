【法甲】亨利與韋拉首度以主帥身份碰頭　摩納哥和波仍處降班區

兩名阿仙奴名宿亨利與韋拉在法甲聯賽中碰頭，二人分別帶領尼斯及摩納哥首度以教練身份對壘，上演「蔚藍海岸打吡」，結果今仗二人未分高下，打成1：1平手，握手言和。亨利領軍的摩納哥依然未能打破不勝走勢，連續4場聯賽未打開勝利之門。

尼斯與摩納哥兩個城市僅相隔20公里，加上兩隊多年在法國頂級聯賽打滾，久而久之成為蔚藍海岸打吡（Cote D’Azur derby）。此外，今仗同樣是兩名阿仙奴名宿亨利及韋拉的首度交手，合演「前阿仙奴打吡」。

亨利帶領的摩納哥，暫列聯賽榜「尾二」位置，上任以來一直未能大幅改善球隊戰績。摩納哥在冬季轉會窗中積極擴軍，至今已簽入4名新兵，其中包括法比加斯（Cesc Fàbregas）及老將拿度（Naldo），因今仗是去年延期作賽的關係，所以一眾新兵未能上陣。韋拉麾下的尼斯則列聯賽中上游，今仗繼續雪起離隊在即的巴洛迪利。

亨拉與韋拉兩位前隊友，如今退役後成為主帥，在法甲聯賽中首度碰頭。（視覺中國）

亨利韋拉法甲碰頭（按圖放大）

+ 2

尼斯在上半場憑辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）把握謝美遜犯錯單刀，在30分鐘先拔頭籌領先，但他的前線搭檔伊山沙高（Ihsan Sacko）在臨完上半場前經VAR後直接領紅被逐。佔人數優勢的摩納哥，在下半場開賽早段便扳成平手，摩納哥17歲小將巴捷西亞（Benoît Badiashile）接應角球頭槌破網，攻入一隊的首個入球，為摩納哥在50分鐘追和。

尼斯前鋒辛特麥斯明在上半場為球隊作客先開紀錄。（路透社）

伊山沙高（左）在上半場補時階段直接領紅被逐，尼斯在下半場少打一人。（視覺中國）

尼斯前鋒辛特麥斯明在77分鐘有機會助球隊再度領先，但12碼宴客，斷送全取3分的大好機會。兩軍其後再無進帳，以1：1握手言和，各得一分。摩納哥不勝走勢累積至4場，暫時以15分列聯賽榜19位，距離尾4的亞眠3分；尼斯則以30分排第6位。

摩納哥門將比拿利奧在下半場勇救12碼，助球隊主場保不敗。（視覺中國）

兩位前阿仙奴及法國國家隊隊友在首次碰頭，並未分出勝負。亨利與韋拉在賽後擁抱碰頭，亨利指在場上交手的感覺奇怪，亦指希望今仗全取3分，「與韋拉以教練身份首度對壘，感覺有點奇怪，我們二人亦十分專注在賽事當中，未有太多對話。我們在今仗有機會取得致勝球，亦有人數優勢，但未能好好把握，一分對我們而言並不足夠。」

亨利對球隊未能把握人數優勢取勝，在賽後指一分對球隊並不足夠。（視覺中國）

尼斯主帥韋拉指今仗兩軍也有致勝機會，可惜12碼未能得手，不過少打一人下亦滿意球隊表現，亦指他與亨利的擁抱未有特別意思，「我們在少打一人下，防守亦十分落力，可惜未能把握12碼的良機，錯過取得3分。在賽後，與亨利擁抱時，我們二人亦互相祝福，希望大家有好成績。」