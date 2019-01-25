【亞洲盃】卡塔爾冷箭勝韓國入四強　失意孫興慜提早返熱刺

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亞洲盃8強，韓國下半場被卡塔爾一記冷箭收死，以0︰1出局，自2004年後首度不入4強。勝方卡塔爾將與澳州或阿聯酋的勝方爭入決賽。韓國球星孫興慜將返回熱刺作賽。

韓國正選盡出黃義助、李青龍、黃喜燦、孫興慜，初段控球較多，孫興愍靠右路踢，未算輕易打入卡塔爾禁區。雙方上半場各有一次射門中框，卡塔爾的阿菲夫禁區頂起腳但無力，被韓國門將金承奎一抱入懷。韓國最有威脅是皮球溜到20碼左右，黃仁範衝前一射僅高出，半場互無紀錄。

卡塔爾前鋒阿里（Almoez Ali）上半場曾有機會，但跣腳在先未能中目標。（Getty Images）

韓國VS卡塔爾圖輯（按圖放大）

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黃義助入球被判越位

熱刺球星孫興慜71分鐘難得擺脫對方，由右路切入中路，但他不能射應皮球中心，未能考驗對方門將。韓國以具滋哲入替黃仁範。隨即掀起高潮。李青龍博得禁區邊罰球，金珍珠命射中外柱彈出，未能連續兩場建功。卡塔爾回應，Abdulaziz Hatem離門約30碼放冷箭，在門將金承奎手邊入網，79分鐘領前。韓國1分鐘後由黃義助把皮球送入網，球證VAR後指越位在先。

急於追平的韓國換入池東沅及李昇祐加強攻力，但無力回天。韓國在1956及1960兩奪亞洲盃，包括去屆在內，曾4度成為亞軍。今屆亞洲盃8強出局後，韓國自2004年後首次不入4強，今屆亞洲盃一球不入的孫興慜將提早返回熱刺。勝方卡塔爾去屆3戰皆北分組賽出局，今屆終有突破首晉亞洲盃準決賽。

韓國球星孫興慜在上半場被緊盯。（路透社）

不少韓國女球迷到場支持愛隊。（Getty Images）

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