【亞洲盃】中國3中堅齊送禮負伊朗　納比賽後離任　鄭智淚灑球場

亞洲盃周四續演8強大戰，中國隊（國足）因後防屢次失誤而輸伊朗0：3出局，主帥納比賽後宣布不與中國足總續約，約滿後離開崗位。

由名帥納比帶領的中國隊，周四硬撼亞洲一哥伊朗，排出3中堅陣式，可惜未能踢出穩守策略，馮瀟霆、劉奕鳴與石柯各自犯下一次大錯，造就伊朗球員入波，最終淨吞3蛋完場，8強行人止步。

劉奕鳴解圍失誤，令阿斯蒙有機可乘。（路透社）

納比賽後宣布如期離任，不會續約，「與中國隊合約到期後，我不會繼續這份工作；執教中國隊是很大的榮譽 ，我一直努力，希望球員成長，希望他們進步。我很希望這場比賽會踢得更好，但沒有預計會這樣的失敗。」

納比賽後宣布不留任，離開中國隊。（路透社）

鄭智心有不甘 球場灑淚

隊長鄭智顯然也對球隊演出十分失望，在球場流下男兒淚，受訪時更坦言心有不甘，「比賽可以輸，但這種方式很不甘……我們不怕犯錯，年輕球員是需要大賽去歷練的；我年輕的時候也一樣，也犯很多錯誤。 」

中國隊慘敗出局，心有不甘的隊長鄭智賽後落淚。（視覺中國）

展望國家隊未來，38歲的他就表示：「不管什麼時候，國家隊需要我，我肯定會義不容辭。但是，足球需要體能，以我的年齡，衝擊下一屆世界盃沒有太大意義；希望年輕球員能夠積累經驗──失敗不可怕，輸球也不怕。」

有「伊朗美斯」之稱的阿斯蒙射入第二球。（路透社）

納比指自己沒有預計中國隊今場會如此失敗。（路透社）

中國3名中堅今仗各犯一次大錯，讓伊朗攻入3球。（路透社）