【美洲盃】智利主帥兩年間「失憶」　忘記麾下被孫興慜通坑渠

美洲國家盃（Copa América）日前抽籤，智利主帥魯尼達（Reinaldo Rueda）被問到形勢時，把熱刺球星孫興慜誤作日本人，擺了大烏龍。

智利韓國曾交手 孫興慜通坑渠

2017年韓國友賽智利，賽前智利中場迪亞高華迪斯（Diego Valdes）與隊友加利美度一起跟韓國球迷合照，其中華迪斯在拍照時用雙手拉眼角，涉嫌歧視韓國人的「瞇瞇眼」手勢，引起爭議。該場比賽踢成0︰0，韓國的孫興慜以球技說理，他先挑高皮球，避開飛鏟的維達爾，之後孫興慜乖巧地用後腳通華迪斯坑渠，傳到隊友腳下。

智利中場遭孫興慜「通坑渠」 賽前曾做種族歧視手勢

孫興慜剛與韓國於亞洲盃出局，提早返回熱刺。（路透社）

近3屆美洲盃，智利贏了兩屆（按圖放大）

不過一年多後，魯尼達的記憶模糊。他在美洲國家盃抽籤後被問到分組形勢時表示︰「日本實力不錯，不少球員到歐洲球會效力，托定咸（熱刺）的日本人是個很出眾的球員。」事實上，熱刺繼戶田和幸後，近年沒有日本球員加盟。魯尼達應誤把孫興慜當作日本人。

戶田和幸在2003年從清水心跳借用到熱刺，上陣4場沒有入球。（資料圖片）

2019美洲國家盃分組抽籤 A組︰巴西（主辦國）、玻利維亞、委內瑞拉、秘魯 B組︰阿根廷、哥倫比亞、巴拉圭、卡塔爾 C組︰烏拉圭、厄瓜多爾、日本、智利（衛冕） 前兩名及兩支較佳第三名晉級8強