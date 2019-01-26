【單車・世界盃】李慧詩爭先賽強勢晉4強　今晚爭主場第一金

香港單車隊近年成績顯赫，但2016及17年分別主辦世界盃場地單車分站賽及場地單車世界錦標賽，都未能主場奪金。 「牛下女車神」李慧詩今日（26日）在世界盃場地單車賽香港站，已打入女子爭先賽4強，今晚將再戰4強及獎牌戰，4強對手為立陶宛老將古碧姬蒂，Sarah不單挑戰個人於今季世界盃參賽4站賽事爭先賽全部封后，更希望助港隊奪得首面主場世界級大賽金牌。 攝影：李澤彤

世界盃場地單車賽香港站今日（26日）來到次天賽事，5個項目中包括港隊重點爭金項目女子爭先賽，為一睹「牛下女車神」李慧詩風采，賽事上半場已坐滿約7成觀眾。全日賽事以女子爭先賽資格賽揭開序幕，31名參賽車手輪流完成200米的行進間計時賽，首4名直入1/8決賽，第5至28名則打入1/16決賽。

李慧詩於200米資格賽排名第一，直入1/8決賽。（李澤彤攝）

李慧詩絕對優勢殺入4強 今晚挑戰主場首金

李慧詩在今季前5站世界盃中，未有參加英國及德國站，其餘的法國、加拿大及新西蘭站，皆於女子爭先賽封后。Sarah今天在資格賽壓軸出場，踩出10.729秒，首名直入1/8決賽；儘管此戰績與她去年在長野國際場地盃造出的10.571秒亞洲紀錄有逾0.1秒差距，但目前距離2020東京奧運尚有一年半，包括Sarah在內的世界頂級選手自然未調整至最佳狀態。之後她再鬥日本車手、應屆亞洲錦標賽競輪賽冠軍小林優香，絕對速度明顯佔優的Sarah再下一城，晉身1/4決賽（8強）。

場地單車世界盃。（李澤彤攝）

1/4決賽開始採用三局兩勝制，李慧詩遇上1/8決賽淘汰師妹李海恩的澳洲車手禾特，直落兩局淘汰對手，打入晚上的4強賽及獎牌戰。而Sarah4強將對陣立陶宛老將古碧姬蒂，另一場4強由烏克蘭史達莉高娃對韓國李惠珍。Sarah能否在今季個人出戰的4站世界盃爭先賽中全部奪金、並衝擊賽季總冠軍，還看今晚賽事。值得一提的是，李慧詩3名主要對手中國名將鍾天使、俄羅斯車手禾露娃及英國的馬真特，均在1/8決賽止步。

李慧詩在2015/16賽季的世界盃場地單車賽香港站，奪爭先賽銀牌及競輪賽銅牌，其後再於2017年香港主辦的世界錦標賽獲爭先賽銅牌，今晚若然奪金，將是她首次在主場舉行的世界盃封后。

李海恩1/8決賽惜敗 馬詠茹資格賽出局

另外兩名港將李海恩及馬詠茹亦參加女子爭先賽，前者以11.055秒打入1/16決賽，馬詠茹則踩出11.764秒，排第31無緣晉級。Jessica在1/16決賽再跟日本車手太田Riyu進行一回合過的交鋒，這名港將在餘下一圈前已一直領先約一個半車位距離，太田欲在最後一個彎位爬頭亦失敗告終，Jessica終順利躋身1/8決賽，卻不敵澳洲車手禾特出局。

羅子駿（後排中）未能於男子競輪賽復活賽晉級。（李澤彤攝）

男子競輪賽首圈賽事，港將羅子駿在第一組以第5名衝線，進入首圈復活賽，惟再戰之下只能以小組最後一名完賽，未能「復活」；梁嘉儒出戰男子全能賽，在首兩個項目10公里捕捉賽及配速賽，分別排20名及11名，今晚尚要戰畢淘汰賽及25公里記分賽，才知最終排名。今晚香港隊除男子全能賽及女子爭先賽，尚有女子麥迪遜賽，港將楊倩玉及梁寶儀將攜手出賽。