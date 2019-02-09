【禾高】發夢再次走路　學習釋放情緒　單車女王準備從政

禾高（Kristina Vogel）的奮鬥精神與正能量，深深感動全球成千上萬的普通人。 「單車女王」不只希望不斷學習、進步，更喜歡幫助他人：除了樂於成為公眾榜樣，更準備從政，為有需要人士爭取福利。

做一個堅強的人，有苦自己知。

受傷之後，餘生不能再用雙腿走路，禾高很快就適應以輪椅代步；對這位兩屆奧運金牌得主而言，最難學的是釋放情緒，「我從不是一個愛哭的人──除了在奧運頒獎台上戴着金牌時。若然姬爾芭兩年前在體壇年度頒獎禮上向我說出那麼動人的話，我肯定不會落淚……這次我就哭了。」

坐着輪椅的禾高，希望以自己經歷鼓勵他人。（Getty Images）

夢見自己由輪椅起身走路

人們常說，夢境反映自己的真實欲望。

縱然早已接受命運無情的打擊，禾高透露，曾夢見自己從輪椅上起身，如常走路，「發生意外後，我會夢到自己在輪椅上；之後，有一次，我夢見自己站了起來行走。現在，我兩種夢境都有；對我來說，做夢內容是什麼並不重要。我只是想，我在夢中以輪椅代步時，突然可以起身走路，我的潛意識也許瘋了。」

禾高出院後，不時在宴會亮相。（Getty Images）

禾高每日面對的事實是：「目前為止，我只能夠用一隻手辦事──我仍然像一個初生嬰兒，仍有一段很長的路要走。在日常生活中，這很令人煩惱，因為我缺少了上半身肌肉，一切都需要花更多時間，而且很多事情都做不到。」

她以負重訓練作例子：以前可以負重70公斤做掌上壓，現在她只能僅僅應付兩個重500克的啞鈴。

禾高2016年在里約奧運贏得爭先賽金牌。（資料圖片）

按圖放大：禾高2018回顧（節錄）

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視鼓勵他人為己任

以往因為自己在單車場上的豐功偉績而成為話題人物，現在禾高佔得新聞版面，每每與她的意外有關；對此她有什麼感想？

樂天知命的她笑說：「只要人們讓我先吃完東西，沒有任何問題。」事實上，禾高有強烈使命感：「作為一個榜樣，對我來說並不是負擔，而是一項任務。」

禾高的奮鬥精神感動世人。（資料圖片）

5月參選回饋家鄉

無私、大愛的她，未來更會進軍政界，打算透過政治力量令社會變得更好。

禾高早前宣布，將會代表基督教民主同盟（Christlich Demokratische Union Deutschlands，簡稱CDU）參加5月底舉行的艾福特（Erfurt）議會選舉，「我愛我的家鄉，希望可以回饋這個地方。作為一個運動員、輪椅使用者和警察，我可以提供不同角度的意見，去改善這城市。」