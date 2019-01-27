【超級馬拉松】羅楚健衛冕超馬慈善賽　今年望跑入台灣東吳超馬

「香港哥爾夫球會超級馬拉松慈善賽」的24小時賽今早（27日）完成。賽事按照國際超馬跑者協會（International Association of Ultrarunners, IAU）規定，一圈約一公里。 「超馬」跑手羅楚健打破自己去年紀錄，24小時內跑出202.018公里，蟬聯男子24小時賽冠軍。儘管衛冕，但羅楚健未敢掉以輕心，更以爭取台灣東吳國際超級馬拉松參賽資格為最大目標。

羅楚健賽後謙稱：「這成績好普通，放諸全世界，我這些成績簡直不入流。」

他第三次參加這個比賽，但未敢小覷粉嶺哥爾夫球場的繞圈路線，「路線其實好『魔鬼』，不完全是平路，間中會有暗斜，有些段落是草地，然後才連接石屎路。不過，每次跑的天氣都不同，往年是很炎熱的，今年就涼爽，跑起來還算舒服」。

「超馬」跑手羅楚健打破自己去年紀錄，24小時內跑出202.018公里，蟬聯「香港哥爾夫球會超級馬拉松慈善賽」男子24小時賽冠軍。

羅楚健（左二）認為現時最重要就是要吃多點東西，盡快回復狀態出戰下一個賽事。

回復狀態的秘訣：盡量吃多點

踏入2019年，羅楚健未曾停步，幾乎每周一個比賽。上周才完走HK 100的他坦言，恢復得不太好，亦未有想着要衝成績：「因為知道自己狀態一般，今仗跑得保守。加上自己近日訓練周期並不理想，整個一月每個星期都有比賽，身體未能趕及恢復。」

為了回復狀態出戰下星期The 9 Dragons，羅楚健認為現時最重要就是要吃多點東西，皆因這兩天的24小時賽令他的肌肉流失不少。

羅楚健以取得東吳國際超級馬拉松入場券為目標。（東吳大學網頁）

以東吳超馬為目標

談及今年目標，經常到台灣參賽的羅楚健期望取得東吳國際超級馬拉松入場券，「今年非常希望去到東吳國際超級馬拉松，那是個邀請賽，要24小時內達到220公里才有機會被邀請前往參賽，真是可遇不可求，這是一個想了許久的夢想」。羅楚健補充，台灣超馬有更多選擇，譬如12、24、48小時。

24小時賽女子組方面，吳益華以190.448公里奪冠。以往主要跑越野賽事的她，去年只參加12小時賽，她賽後坦言滿意今次的成績，亦相信是去年9月開始訓練超馬的成果：「耐力或許是自己優勝的地方，以前跑山及超馬都很講求耐力，反而最難就是要時刻小心，因為這個有草地的賽道的確為賽事增加難度，一不留神便會受傷。」

24小時賽女子組，吳益華（圖右）以190.448公里奪冠。