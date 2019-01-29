【J League】傳洛賓轉戰日本　FC東京或爭贏中國、中東球會

繼恩尼斯達、費蘭度托利斯及韋拿後，又有前世界級球星有機會征戰日本 J LEAGUE。日本傳媒指35歲的洛賓（Arjen Robben）季尾約滿後，有機會轉投FC東京。

洛賓在荷甲格羅寧根成名，之後分別效力燕豪芬、車路士、皇家馬德里，至2009年轉投拜仁慕尼黑至今。他與這支德甲班霸季尾約滿，已宣布不會續約。中國及中東球會已向這名荷蘭翼鋒招手，根據sponichi指，他最有可能加盟的卻是日本球會。他本人強烈意向希望投日本，家人亦支持這決定。他早前公開拒絕一支意甲球隊邀請，但未有公開該隊名字。

荷蘭在2013年友賽日本，當時洛賓有份上陣，踢成2︰2平手。（資料圖片）

消息指洛賓已簽了代理人，負責與J League球會交涉，消息人士指多支日本球會都有興趣，最有機會爭贏的是FC東京，FC東京的贊助商都積極推動此事，FC東京一直有意簽入大球星，希望藉此令東京的足球環境興旺，於是暗中調查簽入洛賓的可能。「洛賓軌跡」絕技有機會在日本出現。

FC東京現役球員分別有現役日本國腳室屋成、「日本美斯」久保健英、快馬永井謙佑等。