【歐聯】尼馬恐無緣鬥曼聯　或需接受手術　面臨提早收咧

尼馬對斯特拉斯堡一戰受傷，含淚退下火線。 巴黎聖日耳門下月將到奧脫福，與曼聯合演歐聯16強大戰。 不過，尼馬蹠骨第五節骨折，傷勢不輕，有可能要接受手術，連續兩季都提早收咧。

尼馬在PSG對斯特拉斯堡的法國盃32強，下半場含淚退下火線，事後證實右腳蹠骨第五節再次骨折，惟今次受傷位置不同。尼馬要在2月12日趕及復出，在歐聯16強首回合作客曼聯一戰復出，近乎沒可能。

尼馬對斯特拉斯堡一戰多次被對手侵犯。（視覺中國）

尼馬傷勢不輕，或要接受手術。（路透社）

外國傳媒指巴西國家隊隊醫，已到了法國檢查這名於2017年以2.22億歐元轉投PSG的球星傷勢，並研究是否要開刀做手術。PSG及巴西仍未就尼馬傷勢詳情開腔，有指雙方仍在討論手術是否唯一選擇。

若尼馬收咧，或會無緣今夏美洲國家盃。（Getty Images）

或缺席美洲國家盃

萬一要做手術，尼馬將連續兩季都不能為PSG打足全季外，或會影響他今夏參加美洲國家盃的機會。巴西國家隊教頭泰迪，在尼馬受傷後已明言，不會選「一個狀態不足的尼馬」入伍。今屆美洲國家盃於巴西舉行。

尼馬就算4月復出，亦大有機會缺席歐聯8強。（Getty Images）

PSG主帥杜慈已明言，現時仍要等進一步檢查，才可下決定是否要開刀。有消息指，PSG當然希望尼馬不用捱刀，但亦指出最快都要等到4月才可復出，就算PSG可以擊敗曼聯，歐聯8強亦未必可見到尼馬身影。尼馬今季在歐聯為PSG上陣6仗攻入5球。