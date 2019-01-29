【英超】蘇斯克查領曼聯強勢戰般尼　歐聯席位並非終極目標

曼聯主帥蘇斯克查率紅魔豪取8連勝，上任後大幅收窄與前四球隊的距離，今輪主場迎戰般尼，固然希望再取一仗，繼續向前列球隊施壓。蘇斯克查表示球隊並不能以聯賽前四位為目標，而是應以冠軍為終極目標。

曼聯在上周的足總盃第4圈中，作客1：3力克阿仙奴，連早前一直被質疑的山齊士及盧卡古亦有貢獻，助球隊贏波而回。蘇斯克查接任領軍以來，豪取8連勝，所有賽事悉數勝出，大大提升曼聯全隊上下的士氣。今輪聯賽將主場迎戰聯賽榜下游的般尼，有望延續連勝走勢。

曼聯全隊上下士氣高漲，不少球員在蘇斯克查麾下亦有所提升。（路透社）

曼聯 對 般尼 （Now 622台直播） 今晚4點

山齊士在上仗倒戈阿仙奴入球，是他3個多月在曼聯的首個入球。（路透社）

蘇斯克查接任後勢不可擋，領軍8仗全勝。蘇斯克查接手曼聯前落後歐聯席位11分，其後英超取得6連勝後，與第4位的車路士僅差3分，絕對有望爭取下季歐聯資格。

不過，蘇斯克查指不能只以聯賽前四為目標，「曼聯應時常以贏聯賽冠軍為目標，即使今季未能達成，我們便要準備下季再度爭逐錦標，並不能只以聯賽前四完成為目標。

蘇斯克查領軍聯賽6連勝後，與第4位的車路士僅差3分。（路透社）

曼聯在歐聯及足總盃仍未出局，蘇斯克查指球隊劍指兩大盃賽，渴望奪冠而回，「球隊仍然可以爭奪足總盃及歐聯，我們會全力爭取贏得冠軍。因為贏取冠軍是全隊上下最高興的時刻，甚至是人生中最難忘的一刻，但你不會知道何時再度捧盃，即使如此，亦要努力爭勝。」

蘇斯克查在球員時代屢獲殊榮，作為領隊亦希望領球隊捧走獎盃。（Getty Images）

蘇斯克查在今季餘下時間將以看守領隊身份率領曼聯，下季帥位仍然未明，但蘇斯克查表示無論如何亦會助球隊準備下個球季，「雖然仍然未知下季的動向，但我依然會全力協助曼聯為下季預備。曼聯隊中有不少具潛力的小將，我希望在今季餘下時間，給予他們上陣機會，從而為來季作好準備。」

蘇斯克查雖然未知下季會否坐正，但他亦會全力協助球隊準備下季賽事。（路透社）

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