【歐聯】PSG公布尼馬復出期　保守療法休10周　鐵定缺陣鬥曼聯

尼馬鐵定無法鬥曼聯！巴黎聖日耳門周三（30日）宣布，陣中主力尼馬腳傷不用開刀，意味這名巴西鋒將可在今季內復出。不過，休養期長達10周，尼馬肯定缺席對曼聯的歐聯16強兩回合賽事。

尼馬在法國盃32強，對斯特拉斯堡一戰受傷退下火線，事後發現右腳蹠骨再次骨折，但位置與上次不同。外國傳媒日前指PSG及巴西國家隊隊醫，商量尼馬應否再次接受手術一事，才遲遲未公布療程。

尼馬不用捱刀，但就要面對不能在歐聯大戰曼聯的事實。（視覺中國）

PSG指尼馬將要休養10周左右。（視覺中國）

不過，PSG周三於官網宣布，在聽取專家意見後，決定採取保守療法，避免開刀令尼馬錯過今季餘下的比賽，以及今夏於巴西舉行的美洲國家盃。惟保守療法亦意味，尼馬將要休養一段長時間；根據聲明，這名巴西國腳將會缺陣10周左右。

尼馬在季尾復出，今夏入選國家隊征戰美洲盃機會大增。（視覺中國）

若入四強 次回合或可上陣

休養10周，代表尼馬肯定無法在歐聯16強對曼聯的兩回合賽事出場。尼馬將要休息到4月底，若PSG可在歐聯過關斬將殺入四強，這名巴西球星有望在次回合復出。

尼馬在季尾復出，亦讓他有機會入選巴西國家隊，出戰在美洲盃。「森巴兵團」教頭泰迪早前明言，「不會選一個狀態只得一半的尼馬入伍」。早前有消息人士指出，尼馬若果接受手術，休養期將會比首次受傷時更長，勢必影響他備戰美洲盃，甚至無法入選國家隊。