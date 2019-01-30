【足球】戴偉浚外借烏德勒支B隊　牛津聯教練：「對他好的經驗」

英甲球會牛津聯宣布，年輕中場球員戴偉浚已完成外借荷蘭球會烏德勒支的手續，將外借至本季尾。 今季由已降落英乙的貝利加盟至今，戴偉浚未在一隊任何賽事上陣。

牛津聯主帥卡爾羅賓遜（Karl Robinson）稱，戴偉浚不幸受傷患困擾，認為外借荷蘭可讓他體驗不同風格足球，會是對他有良好幫助的經驗，「我們認為他在那裏可以踢得很好，希望他會有正選上陣機會。」

戴偉浚去年8月加盟牛津聯至今未為一隊上陣，球會宣布將他外借荷蘭球會烏德勒支。（資料圖片）

戴偉浚去年曾回港，代表傑志足球學校舊生隊上陣。（資料圖片）

19歲的戴偉浚去年8月在轉會限期屆滿前，由貝利加盟牛津聯，該月他曾在聯賽盃賽事進入大軍名單，唯至今暫未在一隊上陣。

烏德勒支本身為荷甲球隊，今次戴偉浚加盟的則為他們正身處荷乙尾二位置的B隊。卡爾羅賓遜相信，他在荷乙比賽較留在英國外借非聯賽球隊更好，「我認為那兒比較適合他的體格，試圖把他外借踢非聯賽足球不太適合他的天賦。」

羅賓遜讚揚，他極具天份，我們認為外借烏德勒支B隊不會是壞事，「他會學習到不同的比賽方式，我認為會適合他的能力。」