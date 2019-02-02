【來稿︱陳葦如】那條程式建羅馬

這幾年很多前列份子都將爭逐牽涉巨大經濟利益的歐聯席位視為首要任務，但隨着多年無冠讓球迷愈發煎熬，加上隨時淪為敵對球迷笑柄，各大球隊對盃賽重視程度稍有提升，周中意大利盃8強爆出不少冷門，令到這項賽事22年來首次沒有上季前四球隊打入4強，其中羅馬「再次」 以1：7大敗，令人對這支首都球隊前景看淡。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

這是羅馬首次在意大利盃單場失7球，但在不遠的2014年10月與及2007年4月，羅馬分別被拜仁和曼聯狂數7：1，歷史上各項賽事加起來，已先後6次被對手單場轟入7球，一泄如注地失掉7球，或許有點偶然性，但球員在比賽過程中顯得軍心散漫、士無鬥志是周中對費倫天拿時所見到的。

羅馬在意大利盃慘負費倫天拿，令陣中士氣低落，打擊爭四機會。（資料圖片）

羅馬近年三度經歷慘敗

羅馬這兩季表現之不穩和波動幅度之大實在令人難以猜透，上季在歐聯8強淘汰巴塞隆拿踢出經典戰役，讓球迷甚至老闆都期望可以更上一層樓，興建新球場計劃也醞釀多時，可望讓球隊有更好發展，只是由於政府政策和程序，相關配套等問題，讓計劃遲遲未能落實。而今季的不安和混亂程度甚至有所加劇，從管理層作風到成績穩定性都無法讓人滿意。主席占士柏路達和總監蒙治雙雙缺席10月尾的股東大會，而小股東和投資者就對於球隊買入像安桑斯和柏斯度利這些快將30歲的球員；放走了羅蘭素柏歷堅尼這些青訓產品後，又用1000萬歐元重新引入等轉會市場操作感到不滿，但就無法當面質詢管理層。

古華特（右）今季加盟羅馬，意甲上陣次數不多，交出1個入球及3次助攻。（資料圖片）

羅馬主要收購今季意甲表現（按圖放大）

聯賽目前僅排第五，能否保住歐聯席位還很難說，這樣比較平庸的成績令早在三個月前已傳出可能換帥，熱門接替入選包拾保羅蘇沙、舊將蒙迪拿、以及干地等等，從眾多報導中可以了解到占士柏路達是有意換帥，但蒙治就多次公開力挺迪法蘭斯高。數日前再有媒體問到換帥問題，占士柏路達的回應是去問蒙治。而天空體育的報導是此刻不會有所行動，甚至就算周日不敵米蘭都不會辭退迪法蘭斯高。

羅馬主將迪羅斯能否令球隊重新振作？（資料圖片）

教練不換，但大敗過後，用人、排陣相信怎也會有點改變，米蘭體育報估計剛剛傷愈不久的老將迪羅斯，有機會三個月以來首次正選上陣，在這個軍心不穩，甚至傳出基斯坦迪和迪斯高不和的情勢下，經驗豐富的迪羅斯壓陣是重要的，但球員狀態能否有所提升是更大的疑問。

羅馬主帥迪法蘭斯高的帥位，在慘敗後成疑。（資料圖片）

本週意甲賽事時間表： 638台直播賽程 02/02 21:50 安玻里 對 基爾禾 03/02 00:50 拿玻里 對 森多利亞（設粵語評述） 03/02 03:20 祖雲達斯 對 帕爾馬 （設粵語評述） 03/02 19:20 史帕 對 拖連奴 03/02 21:50 烏甸尼斯 對 費倫天拿 04/02 00:50 國際米蘭 對 博洛尼亞 04/02 03:20 羅馬 對 ＡＣ米蘭（設粵語評述） 05/02 01:50 科仙朗尼 對 拉素 05/02 03:50 卡利亞里 對 阿特蘭大

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】