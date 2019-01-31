【意大利盃】費倫天拿血洗羅馬　迪斯高向球證吐口水吞紅

費倫天拿周四意大利盃8強，主場迎戰羅馬，開賽不用20分鐘，就已經領先兩球。客隊雖有高拉洛夫射入世界波，但最後愈輸愈多，最終以1：7慘敗出局；前鋒迪斯高更涉嫌向球證吐口水，被紅牌趕出場，面臨重罰。

費倫天拿20分鐘不到就憑快速反擊領先兩球，費達歷高基艾沙梅開二度助球隊佔盡優勢。後防甩漏多多的羅馬，雖有高拉洛夫在28分鐘，於禁區怒轟一球，為球隊拉近距離，路爾斯梅利爾半場前為主隊再次領先兩球。

基艾沙極速入兩球，為費倫天拿屠殺羅馬打開序幕。（視覺中國）

迪斯高疑似向球證吐口水。（網上圖片）

等球證報告 迪斯高或停賽10場

羅馬換邊後曾嘗試反撲，但無功而還。馬高賓拿斯66分鐘建功，為主隊拉開至4︰1。5分鐘後羅馬前鋒迪斯高與球證理論時，疑似向後者吐口水，球證毫不猶豫舉起紅牌，將該名波斯尼亞前鋒驅逐離場。若球證報告指迪斯高真的有吐口水，他將面臨停賽5至10場，由於今仗是盃賽賽事，所以迪斯高仍可於聯賽出場。

球證即時出示紅牌。（網上圖片）

基艾沙入3球成贏波功臣。（視覺中國）

少打一人之下，羅馬已經無力再追，最終「名將之後」基艾沙完成帽子戲法，入替梅利爾的基奧雲尼施蒙尼，亦有兩球進賬，最終「紫百合」以7：1大炒羅馬入4強。

C朗今仗未有進賬。（視覺中國）

基亞連尼傷出 祖記後防穿窿

另一場8強賽事，祖雲達斯強陣作客亞特蘭大，亦有出人意表的結果。基亞連尼在28分鐘傷出後，祖雲達斯後防即時走樣，被對手卡斯泰尼37分鐘射破，再於39及86分鐘被當旺的杜雲沙柏達梅開二度。雖然前線有C朗拿度、保羅戴巴拿壓陣，但無法威脅對手大門，最後只能吞3強出局，衛冕失敗。

祖記球迷認為將戴巴拿當翼鋒太浪費。（視覺中國）

有「老婦人」球迷批評，主帥艾歷尼將戴巴拿擺在翼鋒位置十分浪費，但後防沒有基亞連尼就發生這樣的事，歐聯想爭標將荊棘滿途。亞特蘭大贏波晉級，將會與費倫天拿爭入決賽。