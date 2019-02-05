【足球】C朗拿度律己以嚴保持體能　返葡萄牙慶祝34歲生日

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在今天（2月5日）34歲生日，他的態度令他長期保持上佳狀態，在場上交出好成績，也令祖雲達斯在網上影響力增加不少。

C朗拿度年屆34仍只有7%脂肪，比普遍足球員的10至11%低，他的肌肉更達50%，比一般球員的46%高。這些數字都反映C朗本人極之重視體能，早上會浸冰水浴。同樣地飲食也是C朗不會看輕的地方，前隊友艾華直言到C朗家作客「無啖好食」，只有沙律及白烚雞肉。律己以嚴令C朗意甲22場入17球，領前意甲神射手。連同各項賽事，C朗在祖雲達斯半年30場交出19球及8次助攻，表現沒有受年齡影響。

C朗拿度在2009年的身體質素已極強。（資料圖片）

與C朗拿度同日出生的球星（按圖放大）

祖雲達斯在官網恭喜C朗拿度34歲生日，也列出他來投後祖雲達斯在社交網站的影響力大增。C朗拿度10月超越Selena Gomez成為Instagram最多人追隨的人，追隨者人數為1.53億，只比Instagram的2.79億少。至於C朗生日前已飛回葡萄牙里斯本，入場見證母會士砵亭主場以2︰4負賓菲加。