【足球】C朗拿度拖女友笑住入法院認罪　逃稅案被罰1880萬歐元

葡萄牙球星C朗拿度昨日到西班牙法院承認逃稅，接受檢察官的建議，被判監23個月但不用入獄，繳交1880萬歐元罰款（約1.7億港元）。他跟女友佐真娜抵達及離開法院時，臉帶笑容，露齒而笑，十分輕鬆。 C朗乘搭私人飛機離開西班牙，將一張他在機上的自拍照放上社交網站，但引起小風波。英格蘭名宿連尼加表示，C朗發布這張照片的時機並不適合，因為同日卡迪夫城前鋒伊美利安奴沙拿的飛機失蹤，生死未卜。

困擾C朗拿度多時的逃稅案總算畫上句號，這名33歲葡萄牙國腳周一代表祖雲達斯踢完對基爾禾的意甲後，昨日趕到西班牙，出席法院聆訊。他接受檢察官的建議，承認效力皇家馬德里期間，在2011至2014年逃稅約1400萬歐元，被判監23個月。在西班牙的法例，C朗乃初犯，而且判刑少於兩年，所以是緩刑，不用入獄，但他要繳交1880萬歐元罰款（約1.7億港元）。

C朗與女友佐真娜出席逃稅案聆訊，他出入法院的神情都很輕鬆。（美聯社）

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C朗拿度出入法院片段：

C朗曾經要求以視像方式出席聆訊，或者坐車直入法院，但均被法院拒絕，所以他昨日拖住女友佐真娜，在大批傳媒等待下，步入法院大門。身穿黑衫黑褸的C朗神情輕鬆，向傳媒露齒而笑。步出法院時，C朗放下心頭大石，更加從容。西班牙《馬卡報》報道，當C朗離開法院時，有記者問C朗「OK嗎」，他回應：「一切都完美。」

然而，C朗搭私人飛機離開西班牙時，卻引發了一場小風波。他在社交網站上載了一張他在機上自拍，他樣子十分開心。英格蘭名宿連尼加回應，指這天不是發這張照片的時機。因為同日卡迪夫城前鋒伊美利安奴沙拿的飛機失蹤，生死未卜。

😀🛫👍 pic.twitter.com/zC80kfMES8 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 2019年1月22日