【港超聯】井川祐輔遭東方解僱　傳為合約現爭拗或向國際足協求助

港超聯勁旅東方龍獅日前先有陳婉婷主動辭去主教練一職，今日（8日）再傳出因解僱井川祐輔，而與這位日援為合約條款而出現爭拗，雙方現在正就事件尋求解決方法，而井川方面考慮若未能解決事件，或會尋求國際足協援助。

現年36歲的井川祐輔，出身於日職球隊大阪飛腳，曾效力廣島三箭、名古屋鯨魚，並在川崎前鋒落班12年，去年初加盟港超球隊東方龍獅，至今季初獲續約留用，有消息人士透露，井川與東方所簽訂的合約原本到今季尾屆滿，但合約條款的其中之一，是倘井川今季在由2018至19球季開始直至冬季轉會窗結束（1月29日）之前，上陣率（Appearance Rate）未達50%的標準，東方有權將他解僱，惟究竟以上陣場數或分鐘計算則未清楚，但訂明若球員因傷而缺席的賽事，不會用作計算上陣率。

井川祐輔（右一）加盟東方龍獅後，表現一直受批評，東方今次欲將他解僱卻引發風波。（資料圖片）

​由2018至19球季開始至今年1月29日轉會窗結束期間，東方龍獅共有10場聯賽，當中井川祐輔正選上陣5場，其中1場因傷缺陣，上陣時數為424分鐘；2場高級組銀牌中後備上陣1次65分鐘，另一場因傷缺陣；2場菁英盃都未有上陣，其中一場亦是受傷而倦勤。

井川祐輔（左）今季為東方龍獅上陣6次，獲得5勝1和。（資料圖片）

司徒文俊：會重新檢視合約求解決問題

消息人士指，若以聯賽上陣次數計算，井川應已達標；惟若以出場分鐘計算，則尚欠數個百分比才達標，東方則以此為由，在轉會窗結束前通知井川將他解僱，亦拒絕他繼續隨隊訓練，而在東方於足總盃首圈敗予夢想FC後，井川亦沒有再參與操練。據知，井川一直未能接受東方解僱他的原因及賠償條件，曾向香港足總求助，而足總方面亦不認可東方所定關於「上陣率」的條款。消息人士續稱，井川曾與東方方面討論，希望尋求共識，但正值農曆新年假期，未獲積極回應，目前情況膠着，這位日援因而考慮尋求國際足協援助。

東方龍獅行政經理司徒文俊稱，未有聽聞井川會向國際足協求助，會再檢視合約以解決問題。