【亞冠盃．直擊】傑志抵馬來西亞備戰　鄭展龍疑暈機浪作嘔

傑志周日（10日）啟程前往馬來西亞霹靂洲的怡保，備戰周二（12日）晚作客馬來西亞球隊霹靂的亞冠盃外圍賽第二輪賽事。 但當地天氣與香港相差甚遠，球員都需時適應濕熱環境，小將鄭展龍更作嘔，但隊長黃洋相信隊中球員經驗豐富，可以「耐心」取勝，更揚言球隊並非滿足於踢外圍賽，全隊以殺入亞冠分組賽為目標。 香港01記者 袁志浩 馬來西亞怡保直擊

「藍鳥」今早出發前往馬來西亞，日裔中場中村祐人因傷未有隨隊，而首度披起傑志球衣征戰亞冠的射手盧卡斯，雖手指仍有輕傷，但相信無礙發揮，此子與亞援中堅馬特史密夫抵達機場時跟隊友有說有笑，精神狀況甚佳。

即使是周日清晨時份，但現場亦有球迷前來送機，「藍鳥」隊長黃洋逐一上前握手問好，據悉約10名傑志球迷同日亦會飛往馬來西亞，並於比賽日入場為愛隊打氣。

數名「藍鳥」球迷帶同行李，周日清晨6時便到機場為傑志大軍送機，隊長黃洋上前問好。（袁志浩攝）

鄭展龍出發往操練前，於酒店曾嘔吐，朱志光稱他或暈機浪，這位小將練習時亦曾面露難色。（袁志浩攝）

中村祐人未隨隊 小將鄭展龍疑暈機浪作嘔

「藍鳥」大軍中午飛抵檳城後，再轉乘近兩小時車程的旅遊巴才抵達下榻酒店，安頓及用膳後稍作休息，晚上6時便進行到埗後首課操練。

操練地點位於怡保以北約半小時路程、新建成並屬於霹靂隊的訓練中心，球員主要於人造草場作緩步跑、拉筋及「馬騮搶球」等輕鬆練習，但中堅列斯奧因手部有輕傷只於場邊自行恢復，小將鄭展龍疑因「暈機浪」作嘔，不過亦有完成全課練習。

怡保氣溫高達近30度，對於一眾香港球員來說需時適應。（袁志浩攝）

誓重返亞冠分組賽 黃洋：並非隨便踢一場便算

縱使傑志已選擇於黃昏時間舉行操練，但怡保的氣溫及濕度依然高企，近30度的氣溫令球員需不停擦汗及補充水份。

「藍鳥」隊長黃洋坦言「好焗」，但相信球隊陣中擁有具經驗的球員，環境因素不成問題，「這次心態較輕鬆，因為我們已有亞冠分組賽及外圍賽的經驗，目標是踢第二場（附加賽），作為足球員面對困難是很正常的事，第一場（外圍賽次輪）作客及天氣等都要克服，最需要的便是耐心，只要保持不犯錯，相信一定有機會入球。」

「大哥」補充指球隊贏得高級組銀牌後，於心理層面上幫助非常大，「季初聯賽表現不理想，反而這個冠軍刺激了團結精神，想於亞洲賽行得更遠，我們要殺入分組賽，並非求其踢一兩場便算。」

傑志射手盧卡斯首度出戰亞冠賽事，這位前鋒練習後再加操，與體能教練跑圈。（袁志浩攝）

朱志光：霹靂踢法直接硬淨

主教練朱志光則稱球隊今日經歷周車勞頓，是課練習主要讓球員「抖氣」及適應天氣，雖然周二的賽事將於晚上9時舉行，氣溫未必太熱，但他稱早已作心理準備，「天氣是這次最關鍵的因素，現時在香港是冬天，來到卻是30多度，球員動一動便全身濕透，所以比賽很容易消耗體力，球員要於90分鐘內好好控制自己的體能，否則即使先入球，亦難以穩守至最尾。」

馬來西亞聯賽正處於季初階段，霹靂在2月2日的首輪聯賽以一球不敵柔佛DT，再於兩日前遭吉打逼和，開季兩戰僅得1和1負，位列聯賽第9名，狀態或未及處於季中的「藍鳥」。朱志光透露自己有翻看霹靂的比賽片段，認為敵軍踢法直接且硬淨，「對手不着重控球，多利用高大前鋒作長傳目標，比賽的身體對抗可能要求會多一點，所以球隊不會跟隨別人節奏去踢，希望取得更多控球權。」