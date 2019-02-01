【亞冠外】盧卡斯首隨傑志征亞冠　朱志光：馬特史密夫可穩定軍心

即將出戰亞冠盃外圍賽次圈的港超球隊傑志，今日（2月1日）公布其亞洲賽外援名單，前香港足球先生華杜斯及費蘭度，以及射手盧卡斯成為外援人選，而前澳洲國腳馬特史密夫則會以亞援身份亮相。

去屆港超冠軍傑志即將代表香港出戰亞冠盃外圍賽第二圈，於2月12日作客惡鬥馬來西亞球隊霹靂，「藍鳥」今日公布外界關注已久的「3+1」外援名單，匈牙利國腳華杜斯及巴西翼鋒費蘭度繼去季後再度以外援身份出戰，射手盧卡斯則在另一位援將泰迪受傷下，將首度隨傑志征戰亞冠外。

至於冬季轉會窗加盟「藍鳥」的澳藉中堅馬特史密夫，將取代日前已外借越南球隊嘉萊黃鶯的韓援金奉珍，成為這次的亞援人選。另外，去年已入藉香港的日本裔球員中村祐人，由於曾代表香港出戰國際A級賽事，將以本地球員身份參戰亞洲賽。

盧卡斯日前曾開刀進行手指手術，並因而缺席賀歲盃，但仍可趕及出戰亞冠外。（資料圖片）

朱志光：馬特史密夫可穩定軍心

傑志主教練朱志光透露，亞援位置曾考慮林恩許及徐相民等兩位中場球員，惟列斯奧仍受輕傷困擾，艾里奧亦剛傷愈，球隊極需一位具經驗的後防重心，「傑志若晉級，兩仗外圍賽都是作客賽事，馬特史密夫曾效力泰國球會，有國際賽經驗，相信他可穩定軍心、統領後防。」朱志光亦補充，早前接受小手術的盧卡斯已復操，對其發揮影響不大，他稱此子上半季入球數量多，亦貴為球隊去季神射手，若不讓對方出戰亞冠外是「說不過去。」至於中村祐人的傷勢目前仍未痊癒，朱志光相信這位中場會缺席首仗外圍賽。

澳洲中堅馬特史密夫上周於高級組銀牌決賽中攻入加盟後首個入球，似乎已逐漸適應球隊踢法。（資料圖片）

假若傑志淘汰霹靂，下一輪將會於2月19日作客韓職球隊蔚山現代，是兩軍繼2017年外圍賽後再度相遇，當時傑志射12碼僅負對手。如果傑志連過兩關殺入亞冠分組賽，經抽籤後將會進入亞冠H組，同組有澳洲球隊悉尼FC、去屆日職冠軍川崎前鋒，及去屆中超冠軍上海上港，首輪分組賽預計於3月4至6日期間展開。

另外，傑志正召集所有將會作客到馬來西亞霹靂的球迷，有興趣者可登入以下網頁 https://juven.co/acl.perakvkitchee 填妥表格即可。